Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΝέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

 12.09.2026 - 14:54
Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Νέες σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική που είχε πάει για πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι, διατύπωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, την ώρα που η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο δικηγόρος ανέφερε στην τηλεόραση του Alpha ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κλιμάκιο της Αστυνομίας που πραγματοποίησε έρευνα στο στην κλινική και στο μηχάνημα διαπίστωσε ότι η ιατρική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 14:14 και είχε διάρκεια 42 λεπτών.

«Έχω την πεποίθηση ότι από τις 14:56 ο Γιώργος είχε πρόβλημα και υπάρχει συγκάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.

Κατά τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχαν απινιδωτής και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.

Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Έχει πει ψέματα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία
Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες
Πόσο πληρώνουμε για ένα καφέ στην Κύπρο - Η μηνιαία επιβάρυνση της καθημερινής... συνήθειας
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - Το σπάνιο όνομα που ίσως έχει ακούσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

 12.09.2026 - 14:32
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο - Ανέβασε το SUV του στην ταράτσα με γερανό για να μην του το κλέψουν όσο λείπει

 12.09.2026 - 15:05
ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων, αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες η Κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

  •  12.09.2026 - 13:34
Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

  •  12.09.2026 - 12:10
Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

  •  12.09.2026 - 14:54
Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  12.09.2026 - 11:24
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

  •  12.09.2026 - 10:19
Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

  •  12.09.2026 - 14:32
Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

  •  12.09.2026 - 13:20
VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

  •  12.09.2026 - 10:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα