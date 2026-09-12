Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Ο δικηγόρος ανέφερε στην τηλεόραση του Alpha ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κλιμάκιο της Αστυνομίας που πραγματοποίησε έρευνα στο στην κλινική και στο μηχάνημα διαπίστωσε ότι η ιατρική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 14:14 και είχε διάρκεια 42 λεπτών.

«Έχω την πεποίθηση ότι από τις 14:56 ο Γιώργος είχε πρόβλημα και υπάρχει συγκάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.

Κατά τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχαν απινιδωτής και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.

Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Έχει πει ψέματα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα