VIDEO: Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο - Ανέβασε το SUV του στην ταράτσα με γερανό για να μην του το κλέψουν όσο λείπει

Ενόψει ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό για εργασιακούς λόγους, ο κάτοχος του αυτοκινήτου ανησυχούσε ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο κλοπής ή ζημιών αν το άφηνε παρκαρισμένο στον δρόμο.

Το ανέβασε με γερανό στην ταράτσα και ησύχασε

Για να εξασφαλίσει ότι το όχημα θα παρέμενε ανέπαφο κατά τη διάρκεια της απουσίας του, επιστράτευσε έναν γερανό, ο οποίος ανύψωσε το βαρύ όχημα πάνω από το κτίριο και το τοποθέτησε με ακρίβεια στην ταράτσα της κατοικίας του.

Όπως αναφέρουν οι Economic Times, η ασυνήθιστη αυτή επιχείρηση καταγράφηκε σε βίντεο από γείτονες και περαστικούς, με τις εικόνες να γίνονται γρήγορα δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται το Mahindra Scorpio Classic να αιωρείται στον αέρα και να προσγειώνεται προσεκτικά στο πάνω μέρος του σπιτιού. Το θέαμα προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι από τη μία εντυπωσιάστηκαν από την εφευρετικότητα του ιδιοκτήτη και από την άλλη εξέφρασαν απορίες για τη στατικότητα του κτιρίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας του φόβου του ιδιοκτήτη για τους κινδύνους που εγκυμονεί η στάθμευση σε ανοιχτούς, αφύλακτους χώρους στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντί να εμπιστευτεί κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ ή να αφήσει τα κλειδιά σε κάποιον γνωστό, έκρινε πως η τοποθέτηση του αυτοκινήτου σε δυσπρόσιτο σημείο ήταν η πλέον αποτελεσματική λύση. Αν και ο τρόπος αυτός θεωρείται εξαιρετικά ανορθόδοξος, εξασφάλισε στον ταξιδιώτη την ηρεμία που αναζητούσε πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό.

Gazzetta.gr