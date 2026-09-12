Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον

Η απάντηση μπορεί να μην βρίσκεται στο ίδιο το κάπνισμα, αλλά σε ένα από τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό: το μονοξείδιο του άνθρακα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 512.701 ενήλικες στην Κίνα, με παρακολούθηση σχεδόν 12 ετών. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 1.131 περιστατικά νόσου Πάρκινσον και 2.949 άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η τακτική χρήση καπνού συνδέθηκε με περίπου 30% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Πάρκινσον. Την ίδια ώρα, όμως, συσχετίστηκε με αυξημένο ρίσκο για καρκίνο του πνεύμονα, ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατο από κάθε αιτία.

Στην ομάδα όσων δεν είχαν καπνίσει ποτέ, τα υψηλότερα επίπεδα εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα συσχετίστηκαν εξίσου με χαμηλότερο κίνδυνο Πάρκινσον. Ειδικότερα, τιμές 3 ppm και άνω συνδέθηκαν με περίπου 30% μικρότερη πιθανότητα, σε σύγκριση με κατώτερα επίπεδα.

Η ίδια σχέση δεν εντοπίστηκε για άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις ούτε για νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να φωτίζουν έναν πιθανό μηχανισμό πίσω από την αντίστροφη σχέση καπνίσματος και Πάρκινσον. Δεν αποδεικνύουν, όμως, αιτιότητα. Πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και δεν υποστηρίζει ότι το κάπνισμα «προστατεύει» από τη νόσο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αλλάζουν οι συστάσεις κατά του καπνίσματος, του οποίου οι σοβαρές βλάβες παραμένουν σαφώς τεκμηριωμένες. Απλώς, το μονοξείδιο του άνθρακα αναδεικνύεται ως πιθανός βιολογικός παράγοντας που χρήζει περαιτέρω έρευνας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr