Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο για τον Θεοδωρόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο για τον Θεοδωρόπουλο

 12.09.2026 - 16:03
«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο για τον Θεοδωρόπουλο

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», αποκάλυψε μία ασθενής για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9/9/2026.

Μία μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιέγραψε ότι ο γιατρός πρότεινε σε γυναίκα που νοσούσε με επιθετικό καρκίνο του μαστού να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών.

Η ίδια περιέγραψε έναν γιατρό ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ο οποίος φέρεται παράλληλα να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. Μάλιστα, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», θέλοντας, όπως υποστηρίζει η γυναίκα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.

Όπως είπε για τη θεραπεία που της πρότεινε ζήτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πλήρη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα με το κόστος να είναι δυσβάστακτο.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία
Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες
Πόσο πληρώνουμε για ένα καφέ στην Κύπρο - Η μηνιαία επιβάρυνση της καθημερινής... συνήθειας
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - Το σπάνιο όνομα που ίσως έχει ακούσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον

 12.09.2026 - 15:42
ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων, αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες η Κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

  •  12.09.2026 - 13:34
Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

  •  12.09.2026 - 12:10
Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Νέα καταγγελία-βόμβα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

  •  12.09.2026 - 14:54
Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  12.09.2026 - 11:24
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

  •  12.09.2026 - 10:19
Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

  •  12.09.2026 - 14:32
Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

  •  12.09.2026 - 13:20
VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

  •  12.09.2026 - 10:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα