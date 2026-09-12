Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή

Στη φωτογραφία που προέρχεται από το ανακτηθέν από τις Αρχές λογισμικό του μηχανήματος, φαίνεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά.



Οι γιατροί επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές

Όπως ανέφερε νωρίτερα το protothema, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπεισμένοι πως οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού του τραγουδιστή, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.

Η φωτογραφία με τον τραγουδιστή την ώρα που κάνει τη θεραπεία

Ήδη από την ανάλυση του κινητού της γιατρού οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.



Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.

«Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση...»

Σημαντικά είναι και τα όσα έχει καταθέσει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, αναφορικα με την κατάσταση του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου για το ραντεβού τους.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της τηλεφώνησε την προηγουμένη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προκειμένου τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έκλεισαν ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 το βράδυ της Τρίτης την επισκέφθηκε στο ιατρείο της.

Περιγράφει η ίδια τι συζήτησαν:

«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε». Η ιατρός που διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, τον ρώτησε κάτι σχετικό με την κατάστασή του και εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι». Επίσης, της ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών.

«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Σύμφωνα πάντα με την κα Γάκα όρισαν ραντεβού για την επομένη στις 15:00 ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε μία ώρα αργότερα. Ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του ταξιτζή που τον μετέφερε αλλά και οπτικό υλικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα ήταν παρών και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος μία νοσοκόμα και η γραμματέας.

Εκείνη, πάντα κατά την περιγραφή της, ξεκίνησε την προετοιμασία και παρατηρεί ότι ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».

«Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του»

Όπως κατέθεσε μία από τις νοσηλεύτριες για την εικόνα Μαζωνάκη «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».

Η γραμματέας του ιατρείου στην ίδια γραμμή με την κα Γάκα ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού με τον Γ. Μαζωνάκη ήταν για τις 13:00-13:30 αλλά προσήλθε στις 15:30 περίπου και 45' αργότερα - και αφού ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαινόβγαινε στο γραφείο όπου είχε υποστεί την ανακοπή ο τραγουδιστής της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε δε ότι «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».

Περίπου τα ίδια περιέγραψε και η άλλη νοσηλεύτρια: «Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε. Ως χρόνο προσέλευσης του Μαζωνάκη είπε ότι ήταν περίπου στις 15:00, παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια συνοδείας της Ιω. Γάκα πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του όπως είχε προγραμματιστεί.