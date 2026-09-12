Ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικία στη Λευκωσία - Επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι ένοικοι της κατοικίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και εκκένωσαν το κτίριο, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Η πυρκαγιά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ έχει επηρεαστεί εκτεταμένα και η οροφή της οικοδομής. Οι ομάδες πυρόσβεσης, με τον ανάλογο εξοπλισμό, συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της, νοουμένου ότι οι συνθήκες στατικότητας του κτιρίου θα το επιτρέψουν.