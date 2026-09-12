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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός μετά από ηλεκτροπληξία 52χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 12.09.2026 - 18:18
Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός μετά από ηλεκτροπληξία 52χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Τραγικό θάνατο βρήκε 52χρονος στην Πάφο σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην Πέγεια.

Το ατύχημα έγινε γύρω στις 14:30 όταν ο 52χρονος, Konstantinos Posnagkof, από τη Γεωργία, ο οποίος ασχολείτο με την τοποθέτηση σκυροδέματος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται υπέστη ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την εκτέλεση εργασιών τοποθετησης έτοιμου σκυροδέματος, λόγω λανθασμένου χειρισμού του βραχίωνα της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν, αποκόπηκαν δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια τάσης 11000 volt της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και επί τόπου βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και της ΑΗΚ που διεξάγουν εξετάσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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