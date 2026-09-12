Τετράχρονο παιδάκι έπεσε από μπαλκόνι στην Έγκωμη - Σοβαρή η κατάστασή του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το τετράχρονο έπεσε στο κενό από μπαλκόνι σπιτιού και ακολούθως κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο το μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του αγοριού κρίνεται ως σοβαρή.