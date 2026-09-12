Τετράχρονο παιδάκι έπεσε από μπαλκόνι στην Έγκωμη - Σοβαρή η κατάστασή του

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το τετράχρονο έπεσε στο κενό από μπαλκόνι σπιτιού και ακολούθως κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο το μετέφερε στο Νοσοκομείο.
Η κατάσταση της υγείας του αγοριού κρίνεται ως σοβαρή.
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