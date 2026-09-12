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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τετράχρονο παιδάκι έπεσε από μπαλκόνι στην Έγκωμη - Σοβαρή η κατάστασή του

 12.09.2026 - 18:37
Τετράχρονο παιδάκι έπεσε από μπαλκόνι στην Έγκωμη - Σοβαρή η κατάστασή του

Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται τετράχρονο παιδί, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι σε περιοχή στην Έγκωμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το τετράχρονο έπεσε στο κενό από μπαλκόνι σπιτιού και ακολούθως κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο το μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του αγοριού κρίνεται ως σοβαρή.

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

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