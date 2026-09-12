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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

 12.09.2026 - 19:30
Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

Εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής 13,500 ευρώ εκδόθηκε σε 36χρονο, σχετικά με υπόθεση λαθροθηρίας.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε ο εντοπισμός από μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, της ΜΜΑΔ, 17 άγριων πτηνών, παγιδευμένων σε δίκτυα παγίδευσης, εντός περιφραγμένου χωραφιού, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, στις 08/09/2026.

Στο σημείο, μαζί με πέντε δίκτυα παγίδευσης, εντοπίστηκε και συσκευή παραγωγής μιμητικών φωνών πτηνών.

Τα 17 ζωντανά άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι, διαχειριστής του χώρου είναι ο 36χρονος.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Σήμερα, με το πέρας των εξετάσεων, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου εξέδωσαν στον 36χρονο, εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους 13,500 ευρώ, σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων.

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