Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παιδί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι κατοικίας στον έκτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.