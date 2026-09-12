Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Έτσι έγινε το θανατηφόρο εργατικό με θύμα τον 51χρονο Κωνσταντίνο

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.30 το απόγευμα, ο 51χρονος μετέβη με μπετονιέρα που οδηγούσε, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην περιοχή Πέγειας, για σκοπούς τοποθέτησης μπετόν.
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Στάθμευσε τη μπετονιέρα σε σημείο παρά την οικοδομή, όπου επίσης στάθμευσε όχημα τύπου αντλίας με βραχίονα, το οποίο οδηγούσε 53χρονος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης μπετόν, ο βραχίονας της αντλίας που χειριζόταν ο 53χρονος, απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 51χρονος.
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Στη σκηνή μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας και λειτουργοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 51χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον του 53χρονου, καθώς και εναντίον του 46χρονου εργολάβου. Οι 53χρονος και 46 συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
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