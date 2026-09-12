Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήWall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία
ΔΙΕΘΝΗ

Wall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

 12.09.2026 - 21:36
Wall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Κινεζικοί οργανισμοί παρείχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες μιας βάσης στην Ιορδανία πριν και μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου, σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το ρεπορτάζ της WSJ χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιοι είναι αυτοί οι κινεζικοί οργανισμοί και δεν υπονόησαν ότι το Πεκίνο φέρει άμεση ευθύνη.


Το θέμα συζητήθηκε με Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν αποδείξεις για την παράδοση αυτών των δορυφορικών εικόνων στην Τεχεράνη και δεν αποδέχτηκαν ότι κινεζικές εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση. Το θέμα θα μπορούσε ωστόσο να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσεις τις κινεζικές αρχές να μην πωλούν όπλα στο Ιράν και, τον Μάιο, επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες δορυφόρων που εδρεύουν στην Κίνα με το σκεπτικό ότι διευκόλυναν τις ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, καθώς αγοράζει μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής του και το στηρίζει διπλωματικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία
Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες
Πόσο πληρώνουμε για ένα καφέ στην Κύπρο - Η μηνιαία επιβάρυνση της καθημερινής... συνήθειας
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - Το σπάνιο όνομα που ίσως έχει ακούσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Έτσι έγινε το θανατηφόρο εργατικό με θύμα τον 51χρονο Κωνσταντίνο

 12.09.2026 - 21:13
Επόμενο άρθρο

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Εμειναν στο μηδέν...

 12.09.2026 - 21:59
Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

  •  12.09.2026 - 20:03
ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

  •  12.09.2026 - 13:34
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Έτσι έγινε το θανατηφόρο εργατικό με θύμα τον 51χρονο Κωνσταντίνο

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Έτσι έγινε το θανατηφόρο εργατικό με θύμα τον 51χρονο Κωνσταντίνο

  •  12.09.2026 - 21:13
Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες

Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  12.09.2026 - 19:11
Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα -Φωτογραφίες

Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα -Φωτογραφίες

  •  12.09.2026 - 18:48
Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

  •  12.09.2026 - 19:30
Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

  •  12.09.2026 - 13:20
Κατάρρευσε ποδοσφαιριστής σε αγώνα νέων στην Κύπρο - «Πόσο πρέπει να ρισκάρουμε;»

Κατάρρευσε ποδοσφαιριστής σε αγώνα νέων στην Κύπρο - «Πόσο πρέπει να ρισκάρουμε;»

  •  12.09.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα