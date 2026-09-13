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ΔΙΕΘΝΗ

Video: Τρόμος σε πτήση της Turkish Airlines: Σφοδρές αναταράξεις και ουρλιαχτά μέσα στην καμπίνα

 13.09.2026 - 07:46
Video: Τρόμος σε πτήση της Turkish Airlines: Σφοδρές αναταράξεις και ουρλιαχτά μέσα στην καμπίνα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές αναταράξεις εν μέσω καταιγίδας.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα. Το αεροσκάφος τραντάζεται έντονα, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές από τρομοκρατημένους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά το τελευταίο στάδιο της πτήσης, όταν το αεροσκάφος πλησίαζε το αεροδρόμιο Τύνιδας-Καρχηδόνας. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είχαν επιδεινωθεί λόγω καταιγίδας.

Ο κυβερνήτης επιχείρησε περισσότερες από μία φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης, ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει τις προσπάθειες και να πάρει ξανά ύψος.

Η διαδικασία προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία στους επιβάτες, καθώς το αεροσκάφος παρέμενε για αρκετή ώρα αντιμέτωπο με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τελικά ελήφθη η απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ. Στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι αργότερα το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Ενφίντα και έφθασε στην Τύνιδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς από το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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