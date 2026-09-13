Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Όπως ανέφερε, το πρώτο σχέδιο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της οικογενειακής περιουσίας για τη δημιουργία πρόσθετης κατοικίας προς όφελος παιδιών ή εγγονιών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενης κατοικίας για την ανέγερση νέας οικιστικής μονάδας, είτε μέσω προσθήκης νέου ορόφου είτε μέσω επέκτασης της υφιστάμενης κατοικίας ή αξιοποίησης ελεύθερου χώρου στο τεμάχιο.

Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, παρέχεται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης.

Κρατική γη στο 25% της αξίας

Το δεύτερο σχέδιο αφορά την αξιοποίηση κρατικής γης προς όφελος νέων οικογενειών. Στο πλαίσιο του σχεδίου, κρατικά οικόπεδα θα διατίθενται με τιμή πώλησης που αντιστοιχεί μόλις στο 25% της αξίας τους.

Ως πρώτο βήμα, θα διατεθούν 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, θα ακολουθήσουν και νέοι διαχωρισμοί.

Στόχος είναι να μειωθεί το κόστος απόκτησης γης για τις νέες οικογένειες και να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για την ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας.

Πάνω από €300 εκατ. για τη στέγαση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε συνολικά στην κυβερνητική στεγαστική πολιτική, σημειώνοντας ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης έχουν σχεδιαστεί, προκηρυχθεί και υλοποιούνται περισσότερα από 10 στεγαστικά σχέδια.

Η συνολική επένδυση, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά τα €300 εκατ., ενώ περισσότερες από 5.500 νέες οικιστικές μονάδες προστίθενται στην αγορά.

Παράλληλα, οι νέες διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση έχουν ήδη αξιοποιηθεί από περισσότερες από 15.000 οικογένειες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι βασικοί άξονες της στεγαστικής πολιτικής είναι η δημιουργία περισσότερων κατοικιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, η αξιοποίηση κρατικής γης, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και η εφαρμογή παρεμβάσεων που, όπως ανέφερε, προσφέρουν πρακτικές λύσεις στους πολίτες.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η παροχή προσιτής στέγασης και η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι νέοι και οι οικογένειες να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα.