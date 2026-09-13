Γιώργος Μαζωνάκης: Το αρχείο με το όνομά του και η φωτογραφία - Τι είδαν οι αρχές σε υπολογιστές και κινητά

Η απολογία τους έχει οριστεί για αύριο, Δευτέρα (14/09) γύρω στη μία το μεσημέρι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τους δύο γιατρούς να απαντούν σε «καυτά» ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο αγαπημένος τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη και ο σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου βρίσκονται σε διαφορετικά κρατητήρια, δεν έχουν μεταξύ τους επαφή, αλλά παράλληλα είναι απομονωμένοι και οι δύο από άλλους κρατούμενους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι τα εξής:

-Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο τραγουδιστής.

-Σε ποια θεραπεία υποβλήθηκε και με ποιο μηχάνημα.

-Υπό ποιες συνθήκες υπέστη ανακοπή, αν έγιναν και πώς προσπάθειες ανάνηψης.

-Πόση ώρα πέρασε από τη στιγμή της ανακοπής μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο τα αρχεία που ανακτήθηκαν

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις έρευνες στο ιατρείο στην Καρνεάδου.

Σύμφωνα με τον Alpha, έχουν κατασχεθεί φορητοί υπολογιστές, μεταξύ των οποίων και ένας που βρέθηκε στο γραφείο της κατηγορούμενης γιατρού και ο οποίος «έτρεχε» αρχείο με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται αρχεία που διαγράφτηκαν, αλλά οι αρχές μπόρεσαν να ανακτήσουν.

Μεταξύ άλλων και μία φωτογραφία στο κινητό της γιατρού, που καταγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεών του στη συγκεκριμένη κλινική.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο αφορά τη χορήγηση ανδρεναλίνης. Σύμφωνα με τον Alpha, ο κατηγορούμενος γιατρός υποστήριξε σε αστυνομικούς και διασώστες του ΕΚΑΒ ότι χορήγησε ανδρεναλίνη στον τραγουδιστή, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της ανακοπής ή πριν.

Το απόγευμα η «λαϊκή αγρυπνία»

Σημειώνεται πως σήμερα (13/09) το απόγευμα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, η «λαϊκή αγρύπνια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

ΠΗΓΗ: CNN.gr