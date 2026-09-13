Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΓιώργος Μαζωνάκης: Το αρχείο με το όνομά του και η φωτογραφία - Τι είδαν οι αρχές σε υπολογιστές και κινητά
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αρχείο με το όνομά του και η φωτογραφία - Τι είδαν οι αρχές σε υπολογιστές και κινητά

 13.09.2026 - 10:54
Γιώργος Μαζωνάκης: Το αρχείο με το όνομά του και η φωτογραφία - Τι είδαν οι αρχές σε υπολογιστές και κινητά

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο «φως» γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της Καρνεάδου κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.

Η απολογία τους έχει οριστεί για αύριο, Δευτέρα (14/09) γύρω στη μία το μεσημέρι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τους δύο γιατρούς να απαντούν σε «καυτά» ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο αγαπημένος τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη και ο σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου βρίσκονται σε διαφορετικά κρατητήρια, δεν έχουν μεταξύ τους επαφή, αλλά παράλληλα είναι απομονωμένοι και οι δύο από άλλους κρατούμενους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι τα εξής:

 

-Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο τραγουδιστής.

-Σε ποια θεραπεία υποβλήθηκε και με ποιο μηχάνημα.

-Υπό ποιες συνθήκες υπέστη ανακοπή, αν έγιναν και πώς προσπάθειες ανάνηψης.

-Πόση ώρα πέρασε από τη στιγμή της ανακοπής μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο τα αρχεία που ανακτήθηκαν

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις έρευνες στο ιατρείο στην Καρνεάδου.

Σύμφωνα με τον Alpha, έχουν κατασχεθεί φορητοί υπολογιστές, μεταξύ των οποίων και ένας που βρέθηκε στο γραφείο της κατηγορούμενης γιατρού και ο οποίος «έτρεχε» αρχείο με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται αρχεία που διαγράφτηκαν, αλλά οι αρχές μπόρεσαν να ανακτήσουν.

Μεταξύ άλλων και μία φωτογραφία στο κινητό της γιατρού, που καταγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεών του στη συγκεκριμένη κλινική.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο αφορά τη χορήγηση ανδρεναλίνης. Σύμφωνα με τον Alpha, ο κατηγορούμενος γιατρός υποστήριξε σε αστυνομικούς και διασώστες του ΕΚΑΒ ότι χορήγησε ανδρεναλίνη στον τραγουδιστή, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της ανακοπής ή πριν.

Το απόγευμα η «λαϊκή αγρυπνία»

Σημειώνεται πως σήμερα (13/09) το απόγευμα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, η «λαϊκή αγρύπνια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ντου» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά τις έρευνες - Στο Δικαστήριο οι 4 συλληφθέντες
Video: Τρόμος σε πτήση της Turkish Airlines: Σφοδρές αναταράξεις και ουρλιαχτά μέσα στην καμπίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου
Θάνατος 4χρονου στη Λευκωσία - Πέρασαν χειροπέδες στους γονείς - Έπεσε από ύψος 20 μέτρων
Ενοίκιο, φαγητό, αεροπορικά: Πόσα χρειάζεται ένας Κύπριος φοιτητής για έναν χρόνο στο εξωτερικό – Ο λογαριασμός σε 4 πόλεις
Αν γεννήθηκες πριν το 2000, θυμάσαι σίγουρα αυτά τα πράγματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Χρίστου - Η επιθυμία της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία

 13.09.2026 - 10:34
Επόμενο άρθρο

Τα 5 ζώδια που γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους - «Η δύναμη του αγγελικού αριθμού φέρνει ένα νέο ξεκίνημα»

 13.09.2026 - 11:17
Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Δύο νέα στεγαστικά σχέδια, με στόχο τη διευκόλυνση των νέων και των οικογενειών στην απόκτηση κατοικίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η στέγαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

  •  13.09.2026 - 10:18
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κοιτούν ήδη προς το 2028- Οι «δελφίνοι», το μάθημα του 2023, η Αννίτα, ο Νικόλας και το μεγάλο σταυροδρόμι των συνεργασιών

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κοιτούν ήδη προς το 2028- Οι «δελφίνοι», το μάθημα του 2023, η Αννίτα, ο Νικόλας και το μεγάλο σταυροδρόμι των συνεργασιών

  •  13.09.2026 - 07:24
Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

  •  13.09.2026 - 10:06
Νέες καταγγελίες στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

Νέες καταγγελίες στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

  •  13.09.2026 - 12:43
ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει απόφαση ΗΠΑ για ανανέωση άρσης αμυντικών περιορισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει απόφαση ΗΠΑ για ανανέωση άρσης αμυντικών περιορισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας

  •  13.09.2026 - 12:23
«Συνέχεια δημιουργείς πρόβλημα» - Μητέρα ζητά να θηλάζει το βρέφος όταν επισκέπτεται τον σύζυγό της στις Κεντρικές

«Συνέχεια δημιουργείς πρόβλημα» - Μητέρα ζητά να θηλάζει το βρέφος όταν επισκέπτεται τον σύζυγό της στις Κεντρικές

  •  13.09.2026 - 09:14
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2026 - 11:44
Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

  •  13.09.2026 - 09:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα