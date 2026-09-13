Έρχονται χιλιάδες οικιστικές μονάδες στην αγορά με τα σχέδια της Κυβέρνησης - Τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων

Σημείωσε ότι από αυτές οι 1.142 θα διατεθούν για προσιτή αγορά ή ενοικίαση. Είπε, επίσης, ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το Σχέδιο Ανέγερσης Προσιτών Κατοικιών σε Κρατική Γη, με στόχο τη δημιουργία 460 σύγχρονων και ποιοτικών κατοικιών για νέους και οικογένειες, σε πολύ προσιτό ενοίκιο, και τα σχέδια για φοιτητική και συλλογική διαμονή.

Ο Υπουργός ανέδειξε στην συνέντευξή του τη σημασία της ταχείας αδειοδότησης νέων μονάδων στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα της ταχείας αδειοδότησης είναι πολύ ικανοποιητικά, αφού «μέχρι το τέλος Αυγούστου, 2.533 μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες αδειοδοτήθηκαν σε 40 εργάσιμες ημέρες, και 1.242 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν σε 80 εργάσιμες ημέρες». Εξήγησε ότι αυτό σημαίνει ότι 15.000 νέες οικιστικές μονάδες θα μπουν στην αγορά περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

Σε σχέση με τα υφιστάμενα σχέδια ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Στεγαστικό Σχέδιο για νέους και νεαρές οικογένειες μέχρι 41 ετών στήριξε 700 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη €26 εκατομμυρίων. Σημείωσε ότι η αρχική προκήρυξη ήταν για 400 δικαιούχους όμως «αυξήθηκε το ποσό για να λάβουν ενίσχυση όλοι όσοι οι αιτήσεις τους δεν απορρίφθηκαν».

Επισήμανε ότι η μεγάλη ανταπόκριση δημιουργεί την προοπτική επαναπροκήρυξης του σχεδίου, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.

Αναφέρθηκε επίσης στα Στεγαστικά Σχέδια για ορεινές, ακριτικές, μειονεκτικές περιοχές σημειώνοντας ότι, κατά την περίοδο 2023-2026, έχουν εγκριθεί 1.075 αιτήσεις, με συνολική δαπάνη €43 εκατομμυρίων.

Σε ερώτηση για την εικόνα της αγοράς χωρίς τη στεγαστική πολιτική σημείωσε ότι χωρίς τις παρεμβάσεις των σχεδίων, «οι πιέσεις θα ήταν μεγαλύτερες», προσθέτοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η παροχή περισσότερων προσφορών.

Σε σχέση με τα επίπεδα τιμών ακινήτων και κατά πόσον επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μέσω της αύξησης της προσφοράς, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι οι τιμές δεν επηρεάζονται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και από το κόστος ενέργειας, τις διεθνείς τιμές των δομικών υλικών, τα επιτόκια και γενικότερα τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Είπε, επίση,ς ότι η επίδραση της αύξησης της προσφοράς στις τιμές δεν είναι άμεση αλλά σταδιακή, καθώς και ότι μεγάλο μέρος των κατοικιών που προκύπτουν από τις πολιτικές της κυβέρνησης βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης και δεν έχει ενταχθεί πλήρως στην αγορά.

Σε ερώτηση για τα δύο νέα στεγαστικά σχέδια που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες εξήγησε ότι το πρώτο σχέδιο αφορά την ανέγερση πρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενο σπίτι έρχεται να αξιοποιήσει το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα. «Δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως αν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, να ανεγείρουν έναν πρόσθετο όροφο για τη στέγαση των παιδιών ή των εγγονιών τους», ανέφερε. Με αυτόν τον τρόπο σημείωσε, μια οικογένεια μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία που ήδη διαθέτει, αντί να χρειάζεται να εξεύρει και να χρηματοδοτήσει μια εντελώς νέα στεγαστική λύση.

Σημείωσε ότι μέσω του σχεδίου δίνεται η δυνατότητα σε μια οικογένεια να δημιουργήσει μια πρόσθετη κατοικία στο ίδιο τεμάχιο υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, είτε εντός της υφιστάμενης οικοδομής είτε με επέκταση, προσθήκη ορόφου ή αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου.

Σε σχέση με τις προδιαγραφές ανέφερε ότι η νέα μονάδα μπορεί να έχει δομήσιμο εμβαδόν μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέχρι 180 τετραγωνικά μέτρα σε μεγαλύτερα τεμάχια. Για μια οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είπε.

Σε σχέση με το δεύτερο σχέδιο που ανακοινώθηκε και αφορά τη διάθεση κρατικών οικοπέδων σε πολύ χαμηλή τιμή, σημείωσε ότι ο στόχος είναι η αξιοποίηση κρατικής γης προς όφελος οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας, και η ενίσχυση των κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες του σχεδίου είπε ότι τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους, και ότι δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες κάτω των 45 ετών, στη βάση συγκεκριμένων εισοδηματικών, οικογενειακών και άλλων κριτηρίων. Το σχέδιο καλύπτει οικογένειες με παιδιά, ζεύγη χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. «Στόχος μας είναι να δώσουμε πραγματική δυνατότητα σε νεαρές και χαμηλά ή μεσαία αμειβόμενες οικογένειες να ανεγείρουν τη δική τους κατοικία με σημαντικά μειωμένο κόστος», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα δοθούν περίπου 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες και «στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με πρόσθετους διαχωρισμούς οικοπέδων σε κοινότητες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον». Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές, γιατί η στεγαστική πολιτική μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα ως εργαλείο ενίσχυσης και αναζωογόνησης της υπαίθρου.

Όπως ανέφερε η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσω των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Σε σχέση με τα δύο νέα στεγαστικά σχέδια που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Ιωάννου απέρριψε την εκτίμηση ότι η προώθησή τους αποτελεί ένδειξη ότι τα προηγούμενα σχέδια δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, «όλα τα σχέδια καταγράφουν πολύ ικανοποιητική απόδοση, τα περισσότερα μάλιστα πέραν των προσδοκιών μας», επισημαίνοντας ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί στατική διαδικασία.

Εξήγησε ότι αξιολογείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα των σχεδίων και των μέτρων που υλοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φορέων και τις ανάγκες που καταγράφονται στην κοινωνία. «Όπου χρειάζεται, βελτιώνουμε τα σχέδιά μας και προσαρμόζουμε τις παρεμβάσεις μας», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η στήριξη να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που την έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, ανακοινώθηκαν δύο νέα στοχευμένα σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν τα υφιστάμενα εργαλεία και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες.

Ερωτηθείς κατά πόσο τα δύο νέα σχέδια είναι αρκετά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι το στεγαστικό είναι «ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις».

Όπως ανέφερε, τα δύο νέα σχέδια αποτελούν μέρος της ευρύτερης στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: «την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη».