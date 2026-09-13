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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

 13.09.2026 - 11:44
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Η πορεία του Κυπριακού και οι τουρκικές θέσεις ενόψει της αναμενόμενης διευρυμένης διάσκεψης, οι διεργασίες ενόψει των Προεδρικών του 2028, το στεγαστικό και τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη της απόκτησης κατοικίας, στρεβλώσεις που φαίνεται να παρατηρούνται σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές, η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών μετά τις πλημμύρες, η άνοδος των τιμών των ακινήτων καθώς και τα «πανεπιστήμια-μαϊμού» στα κατεχόμενα, είναι μεταξύ των θεμάτων που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής.

Η «Αλήθεια», στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η λιμουζίνα ξεσκέπασε το σύστημα του ψεύδους» γράφει ότι "η Κυβέρνηση παραδέχθηκε πως ο Πρόεδρος γνώριζε για την αγορά της λιμουζίνας, διαψεύδοντας τον αρχικό ισχυρισμό του". Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε πολιτικό σοκ στη Γερμανία και την Ευρώπη, λόγω ανόδου της ακροδεξιάς, σημειώνοντας πως «κανένα άλλο κράτος δεν εξαρτάται τόσο απόλυτα από την πολιτική ενότητα και τη θεσμική ισχύ της ΕΕ όσο η Κυπριακή Δημοκρατία». Αλλού, κάνει λόγο για «δημοσκοπήσεις χωρίς έλεγχο" και "δημοκρατία υπό χειραγώγηση».

Ο «Πολίτης», στο κύριο θέμα του με τίτλο «Επιδόματα με δύο μέτρα και δύο σταθμά» γράφει ότι έρευνα καταδεικνύει στρεβλώσεις πίσω από την κοινωνική πολιτική του κράτους, με διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια να δημιουργούν ανισότητες και να αφήνουν εκτός στήριξης οικογένειες που τη χρειάζονται. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στη θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό και σε ελέγχους σε «θολά» νερά, με αφορμή καταγγελίες και ανησυχίες για την κατάσταση στις ακτές. Αλλού, γράφει για το «δίλημμα της αριστεράς» για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Ο Φιλελεύθερος», με τίτλο στο κύριο θέμα του «Σε άλλο αστερισμό η Άγκυρα στο Κυπριακό», γράφει ότι πιέζει ο χρόνος για την πενταμερή διάσκεψη, ενώ η Τουρκία στηρίζει τη ψευδοκυβέρνηση, προκαλώντας εκνευρισμό στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα προβάλλει συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος αναφέρεται στο νέο σχέδιο απόκτησης στέγης, με στόχο να καταστεί δυνατή η απόκτηση κατοικίας από νέες και χαμηλά αμειβόμενες οικογένειες. Αλλού, γράφει για τις πλημμύρες και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων στις υποδομές.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα για την αλλαγή» και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα του με στόχο την προοδευτική πολιτική αλλαγή. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και στην ανάγκη κοινωνικής προστασίας τους. Αλλού, αναφέρεται στους μισθούς στην Κύπρο, γράφοντας ότι ο κατώτατος μισθός παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό πήχη.

Η αγγλόγλωσση «Sunday Mail», στο κύριο θέμα της με τίτλο «Οι αλλοδαποί ευθύνονται για την άνοδο των τιμών των κατοικιών;» γράφει ότι τα στοιχεία δείχνουν πως οι ξένοι υπήκοοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άνοδο των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο, αν και η εικόνα είναι πιο σύνθετη και δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις αγορές από αλλοδαπούς. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον 30χρονο ο οποίος έχασε το χέρι του σε έκρηξη στη Σωτήρα, ενώ φέρεται να κατασκεύαζε εκρηκτικό μηχανισμό σε αποθήκη. Αλλού, γράφει για τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής», στο κύριο θέμα της με τίτλο «Μάχη πολιτικής επιβίωσης» γράφει ότι οι προεδρικές εκλογές δοκιμάζουν και πάλι τη συνοχή του ΔΗΣΥ, με τις διεργασίες και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αλλού, προβάλλει συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος ανέφερε πως το GSI έχει γεωπολιτική για την Κύπρο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «εκλογικό σοκ» στη Γερμανία και φόβους για «ντόμινο» το 2027.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της "Πανεπιστήρμια μαϊμού και μπίζνες εκατομμυρίων" και αναφέρεται στη λειτουργία «πανεπιστημίων-μαϊμού» στα κατεχόμενα και για σκοτεινή βαριά βιομηχανία των κατεχομένων. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος είναι η "Αχίλλειος πτέρνα" του Αιγαίου. Αλλού, γράφει για «επιπόλαιες υποσχέσεις για λύση εξπρές», με τον Έρχιουρμαν στο τραπέζι και την Άγκυρα στο τιμόνι, όπως σημειώνει.

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