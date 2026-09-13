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LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

 13.09.2026 - 12:06
Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Γιώργος Παυριανός δημοσίευσε τους στίχους ενός τραγουδιού που είχε γράψει ειδικά για τον Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να προλάβει ο ερμηνευτής να το ηχογραφήσει.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Είδα τον Χριστό φαντάρο» και η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη φράση του στιχουργού:

«Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε...»

Οι στίχοι του αποκτούν πλέον διαφορετική σημασία, καθώς προορίζονταν για έναν ερμηνευτή με τον οποίο ο Παυριανός είχε διατηρήσει μια μακρά και δημιουργική σχέση.

 

Οι στίχοι του τραγουδιού:

ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτια επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα

να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"

Από το «Παιδί της νύχτας» στο νέο, ανολοκλήρωτο τραγούδι

Η συνεργασία του Γιώργου Παυριανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα και είχε οδηγήσει σε δύο τραγούδια που συνδέθηκαν στενά με την πορεία του τραγουδιστή.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Παιδί της νύχτας», ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν στο ρεπερτόριο του Μαζωνάκη. Η αφετηρία για τη δημιουργία του είχε δοθεί από μια ιδέα του ίδιου του ερμηνευτή, την οποία ο Παυριανός μετέτρεψε σε ολοκληρωμένο στιχουργικό έργο.

Στη συνέχεια ήρθε το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», μια ακόμη συνεργασία τους που αγαπήθηκε από το κοινό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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