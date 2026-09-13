Νέες καταγγελίες στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

Σήμερα στις 19:30 η «λαϊκή αγρύπνια», στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα 84 λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 19:30, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η τελετή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και θα αποτελέσει φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και εκεί επέλεξε η οικογένειά του να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό για το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»

Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Μία ώρα και 24 λεπτά: αυτό είναι το χρονικό διάστημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Είναι τα 84 λεπτά που μεσολάβησαν από τις 14:57, όταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί, μέχρι τις 16:21, όταν έγινε τελικά η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ανάμεσα σε αυτήν τη μιάμιση ώρα, περίπου, βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα και ακόμη προς πλήρη αποσαφήνιση κεφάλαια της υπόθεσης: τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο ιατρείο Stem Cell της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή, πότε έγινε αντιληπτό ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ποιες ενέργειες έγιναν, μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια.

Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον στις Αρχές να ανασυνθέσουν, σχεδόν λεπτό προς λεπτό, τη μοιραία διαδρομή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 της 9ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο Κολωνάκι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:14:10, το μηχάνημα «INUS PHERESIS» τέθηκε σε λειτουργία.

Στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα

Τα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το λογισμικό του δείχνουν ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε πράγματι αρχίσει και συνεχίστηκε για περίπου 42 λεπτά. Όμως, πριν ακόμη σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, καταγράφεται ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στις 14:45:22, ενώ η συσκευή εξακολουθούσε να λειτουργεί, η Ιωάννα Γάκα, όπως αποκάλυψε το protothema.gr, φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του. Η σημασία της συγκεκριμένης εικόνας δεν περιορίζεται μόνο σε όσα αποτυπώνει. Βρίσκεται κυρίως στην ακριβή ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε.











Ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή, με ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης.



Το επόμενο, όμως, αδιαμφισβήτητο χρονικό σημείο που έχει καταγραφεί είναι η κλήση προς το ΕΚΑΒ. Η ώρα ήταν 16:21. Από τις 14:57 έως τις 16:21 είχαν περάσει μία ώρα και 24 λεπτά.



Και αυτό ακριβώς το διάστημα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της έρευνας.



Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν πότε ακριβώς εκτιμήθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή, πόση ώρα διήρκεσαν οι προσπάθειες ανάνηψης, τι μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί βοήθεια και σε ποια χρονική στιγμή ελήφθη τελικά η απόφαση να κληθεί ασθενοφόρο.



Από τη στιγμή που έγινε η κλήση, η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Ο πρώτος διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:24, μόλις τρία λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Στις 17:40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στο χρονικό της θεραπείας και της κλήσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Σύμφωνα με τα ψηφιακά στοιχεία, στις 19:09 η φωτογραφία που είχε τραβηχτεί νωρίτερα μέσα στο ιατρείο, διαγράφηκε από τη συσκευή της.



Η διαγραφή φέρεται να έγινε πριν η ίδια και ο σύζυγός της μεταβούν στην Ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης περίπου στις 19:45. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και πλέον αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.



Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ψηφιακό αρχείο του ίδιου του μηχανήματος, καθώς αυτό καταγράφει τη λειτουργία του από τις 14:14 έως τις 14:57. Το συγκεκριμένο στοιχείο επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει τη μοιραία ημέρα και προσφέρει στους ερευνητές ένα σαφές χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.



Στην υπόθεση έχει προστεθεί ακόμη μία παράμετρος.



Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα