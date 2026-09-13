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Αεροσυνοδός προειδοποιεί για το πιο βρώμικο σημείο του αεροπλάνου: «Η μεγαλύτερη εστία μικροβίων»

 13.09.2026 - 13:21
Αεροσυνοδός προειδοποιεί για το πιο βρώμικο σημείο του αεροπλάνου: «Η μεγαλύτερη εστία μικροβίων»

Η αεροσυνοδός Ζανέ, προχώρησε σε μια αποκαλυπτική προειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες, εξηγώντας γιατί δεν ακουμπά ποτέ φαγητό ή προσωπικά της αντικείμενα στα πτυσσόμενα τραπεζάκια των καθισμάτων του αεροπλάνου.

Ο λόγος που τα τραπεζάκια είναι εστία μικροβίων
Όπως επισημαίνει η ίδια, ορισμένοι επιβάτες χρησιμοποιούν αυτές τις επιφάνειες για να αλλάξουν τις λερωμένες πάνες των παιδιών τους, με αποτέλεσμα τη μεταφορά μικροβίων και σωματιδίων στα σημεία όπου οι επόμενοι επιβάτες καταναλώνουν τα γεύματά τους.

Η αεροσυνοδός εξήγησε πως αν χρειαστεί οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει το τραπεζάκι, καλύπτει την επιφάνεια με μια σακούλα σκουπιδιών, καθώς τα απολυμαντικά μαντηλάκια απαιτούν τουλάχιστον 10 λεπτά υγρασίας για να δράσουν πλήρως αποτελεσματικά.

Η αεροσυνοδός στηλιτεύει τη συμπεριφορά των γονέων που υποπίπτουν σε αυτό το ατόπημα, αναρωτώμενη: «Γιατί το κάνουν αυτό;» και αποδίδοντας την τακτική αυτή στην έλλειψη σκέψης. Παράλληλα, περιγράφει περιστατικά όπου επιβάτες προσπαθούν να παραδώσουν τις λερωμένες πάνες απευθείας στο προσωπικό καμπίνας.

 

Η ίδια αρνείται να τις παραλάβει ακόμα και με γάντια, μοιράζοντας σακούλες απορριμμάτων στους γονείς για να τις διαχειριστούν οι ίδιοι. Στη λίστα των ανθυγιεινών συμπεριφορών περιλαμβάνει επίσης την απαίτηση παράδοσης σακουλών εμετού, την αποφυγή πλυσίματος των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και το περπάτημα χωρίς παπούτσια στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Τα πλέον ακάθαρτα σημεία στο αεροπλάνο

Οι επισημάνσεις της Ζανέ έρχονται να προστεθούν στις προειδοποιήσεις κι άλλων εργαζομένων στον αεροπορικό τομέα. Η Σερ, αεροσυνοδός με έδρα το Τέξας, έχει ξεχωρίσει τα σκίαστρα των παραθύρων, τη μοκέτα, τους χώρους χειραποσκευών και τις ζώνες ασφαλείας ως τα πλέον ακάθαρτα σημεία ενός αεροσκάφους.

 

Από την πλευρά της, η αεροσυνοδός Τζοζεφίν Ρέμο εστιάζει στη βρύση του νιπτήρα και την κλειδαριά της τουαλέτας ως εστίες που σπάνια καθαρίζονται. Την επικινδυνότητα των σημείων αυτών επιβεβαιώνουν και ειδικοί υγείας, σημειώνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να αποφευχθούν λοιμώξεις όπως η γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

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