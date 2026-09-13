Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές

 13.09.2026 - 15:31
Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα και αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα για όσα συνέβησαν μέσα στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο ελήφθη και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλη σε άλλο πρόσωπο. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εάν είχε αποσταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο, ή εάν μεταφέρθηκε σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνική ανάλυση της ίδιας της εικόνας. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφικού υλικού, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν σε κάποιο σημείο ή από κάποια γωνία αποτυπώνονται οι οθόνες των μηχανημάτων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή.

Στόχος είναι να εντοπιστούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες του και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Νέες καταγγελίες για τη γιατρό: « Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»
Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν από την αυριανή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

Σήμερα στις 19:30 η «λαϊκή αγρύπνια», στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα 84 λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 19:30, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η τελετή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και θα αποτελέσει φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και εκεί επέλεξε η οικογένειά του να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό για το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ντου» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά τις έρευνες - Στο Δικαστήριο οι 4 συλληφθέντες
Video: Τρόμος σε πτήση της Turkish Airlines: Σφοδρές αναταράξεις και ουρλιαχτά μέσα στην καμπίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου
Θάνατος 4χρονου στη Λευκωσία - Πέρασαν χειροπέδες στους γονείς - Έπεσε από ύψος 20 μέτρων
Ενοίκιο, φαγητό, αεροπορικά: Πόσα χρειάζεται ένας Κύπριος φοιτητής για έναν χρόνο στο εξωτερικό – Ο λογαριασμός σε 4 πόλεις
Αν γεννήθηκες πριν το 2000, θυμάσαι σίγουρα αυτά τα πράγματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο τα Ημισκούμπρια τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Φώναζαν το όνομά του και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»

 13.09.2026 - 15:11
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Δύο χρόνια πριν είχε μιλήσει για τον θάνατο – «Είναι γέννα, μην τον φοβάστε»»

 13.09.2026 - 15:33
Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη

Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη

Άλλη μια συνάντηση, την τελευταία τους πριν την Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα έχουν την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών και της συνέχισης της ουσιαστικής συζήτησης, ορίστηκε για τις 11:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη

Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη

  •  13.09.2026 - 13:42
Τραγωδία στη Λευκωσία: Συνεχίζονται οι έρευνες για το 4χρονο παιδί που πέθανε μετά από πτώση - Υπό κράτηση οι γονείς

Τραγωδία στη Λευκωσία: Συνεχίζονται οι έρευνες για το 4χρονο παιδί που πέθανε μετά από πτώση - Υπό κράτηση οι γονείς

  •  13.09.2026 - 17:50
GSI: Πόσο θα επηρεάσει το κόστος του ρεύματος - Στο μικροσκόπιο η οικονομική βιωσιμότητα

GSI: Πόσο θα επηρεάσει το κόστος του ρεύματος - Στο μικροσκόπιο η οικονομική βιωσιμότητα

  •  13.09.2026 - 16:29
Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές

  •  13.09.2026 - 15:31
Πίσω στην «παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Δείτε ζωντανή εικόνα από τη λαϊκή αγρυπνία

Πίσω στην «παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Δείτε ζωντανή εικόνα από τη λαϊκή αγρυπνία

  •  13.09.2026 - 17:56
Έρχονται χιλιάδες οικιστικές μονάδες στην αγορά με τα σχέδια της Κυβέρνησης - Τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων

Έρχονται χιλιάδες οικιστικές μονάδες στην αγορά με τα σχέδια της Κυβέρνησης - Τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων

  •  13.09.2026 - 13:31
Υφ. Μετανάστευσης: «Έχουμε βίντεο με ανθρώπους να καθοδηγούν μετανάστες προς τις ελεύθερες περιοχές»

Υφ. Μετανάστευσης: «Έχουμε βίντεο με ανθρώπους να καθοδηγούν μετανάστες προς τις ελεύθερες περιοχές»

  •  13.09.2026 - 16:00
Διενήργησαν έρευνα σε σπίτι 21χρονου - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

Διενήργησαν έρευνα σε σπίτι 21χρονου - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

  •  13.09.2026 - 14:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα