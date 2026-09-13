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Η συγκινητική κίνηση 12χρονων προς ηλικιωμένη σε εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία - «Γιατί μόνο τα κακά...;»

 13.09.2026 - 16:58
Η συγκινητική κίνηση 12χρονων προς ηλικιωμένη σε εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία - «Γιατί μόνο τα κακά...;»

Μια μικρή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική πράξη ανθρωπιάς από μια παρέα 12χρονων παιδιών καταγράφηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, μια γυναίκα βρέθηκε μόνη της σε εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία για να πιει έναν καφέ, όταν μετά από λίγη ώρα την πλησίασε μια παρέα παιδιών ηλικίας περίπου 12 ετών.

«Βρέθηκα στο σε εμπορικό κέντρο μόνη μου να πίνω καφέ, αφού πέρασε κάποιος χρόνος με πλησίαζαν μια παρέα νεαρά παιδιά», αναφέρει.

Τότε, ένα από τα παιδιά την πλησίασε και τη ρώτησε ευγενικά: «Μπορούμε να κάτσουμε μαζί σας;»

Η γυναίκα απάντησε θετικά και τα παιδιά πήραν το φαγητό και το ποτό τους και κάθισαν μαζί της.

Η συγκεκριμένη κίνηση την συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι ήταν μόνη και θέλησαν αυθόρμητα να της κάνουν παρέα.

Μέσα από την ανάρτησή της, θέλησε μάλιστα να αναδείξει και τη θετική πλευρά της καθημερινότητας, διερωτώμενη γιατί συνήθως δημοσιοποιούνται μόνο τα αρνητικά περιστατικά.

«Γιατί μόνο τα κακά και τα αρνητικά να γράφονται;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, τα παιδιά είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να κάνουν παρέα σε μια 70χρονη που θα βρισκόταν μόνη της, γεγονός που κάνει την πράξη τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Μια απλή κίνηση από μια παρέα παιδιών, που όμως απέδειξε πως η ευγένεια, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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