Υφ. Μετανάστευσης: «Έχουμε βίντεο με ανθρώπους να καθοδηγούν μετανάστες προς τις ελεύθερες περιοχές»

Παράλληλα, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε πως η Κύπρος χρειάζεται ξένο εργατικό δυναμικό για την κάλυψη θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το εγχώριο εργατικό δυναμικό.

Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών, στις επιστροφές, στην πολιτική για τους Σύρους, αλλά και στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η νόμιμη μετανάστευση ως μέρος της λύσης για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Όπως είπε, η μείωση των παράτυπων αφίξεων δεν οφείλεται σε ένα μόνο μέτρο, αλλά σε συνδυασμό ενεργειών, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής, η εγκατάσταση καμερών, οι θαλάσσιες περιπολίες, η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και οι επιστροφές.

«Προηγουμένως, κάποιος μπορούσε να υποβάλει αίτηση ασύλου και να παραμένει για χρόνια μέχρι να εξεταστεί», είπε, σημειώνοντας ότι πλέον οι αιτήσεις εξετάζονται μέσα σε εβδομάδες ή λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, από τις αρχές του 2026 έχουν επαναπατριστεί ή απελαθεί περισσότερα από 4.000 άτομα. Παράλληλα, η πίεση στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Πουρνάρα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς τώρα διαμένουν εκεί 142 άτομα, ενώ παλαιότερα ήταν περισσότερα από 3.000.

Ο κ. Ιωαννίδης είπε, ακόμη, ότι η Πράσινη Γραμμή, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε βασική διαδρομή παράτυπων αφίξεων, δεν χρησιμοποιείται πλέον στον ίδιο βαθμό, ενώ έκανε αναφορά σε στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν τη δράση διακινητών στις κατεχόμενες περιοχές.

«Έχουμε επίσης βίντεο που δείχνουν κινήσεις στις κατεχόμενες περιοχές, στα οποία φαίνονται άνθρωποι να τους καθοδηγούν για να έρθουν», είπε, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα αφορά τη δράση των διακινητών και όχι το προφίλ των μεταναστών.

Σε σχέση με πιθανή συνεργασία με την Τουρκία για τον περιορισμό των ροών, ο Υφυπουργός είπε ότι δεν υπήρξε απευθείας επαφή, σημειώνοντας ότι έγιναν διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανέφερε, επίσης, ότι η Τουρκία έχει αυστηροποιήσει τη δική της μεταναστευτική πολιτική.

Αναφερόμενος στους Σύρους, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι περίπου 5.500 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στη Συρία. Όπως εξήγησε, οι περιπτώσεις διαφέρουν, καθώς ορισμένοι απέσυραν τις αιτήσεις ασύλου ή παραιτήθηκαν από το καθεστώς προστασίας, ενώ άλλων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν ή το καθεστώς προστασίας ανακλήθηκε.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Συρία δεν αποτελούν από μόνες τους λόγο για τη χορήγηση ασύλου.

«Υπάρχουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σε άσυλο», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος στηρίζει την άρση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Συρίας και διατηρεί επαφές με τη Δαμασκό, ενώ συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την επανένταξη όσων επιστρέφουν.

Ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό

Ο κ. Ιωαννίδης χαρακτήρισε «απαραίτητη» την παρουσία ξένου εργατικού δυναμικού στην Κύπρο, λόγω των αναγκών της οικονομίας και της χαμηλής ανεργίας.

«Θέλουμε να καλύψουμε τομείς που είναι σημαντικοί για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και οι οποίοι δεν μπορούν να καλυφθούν από Κύπριους», είπε.

Όπως ανέφερε, με την ανεργία να βρίσκεται γύρω στο 4% ή χαμηλότερα, η Κύπρος χρειάζεται εργαζομένους από το εξωτερικό για την κάλυψη θέσεων σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

«Ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ξένο εργατικό δυναμικό», είπε.

Ο Υφυπουργός απέρριψε, παράλληλ,α την άποψη ότι η Κύπρος εφαρμόζει διαφορετική μεταναστευτική πολιτική ανάλογα με την οικονομική κατάσταση ή τη θρησκεία των μεταναστών, σημειώνοντας ότι ήδη εργάζονται στη χώρα Αιγύπτιοι, Σύροι και Μουσουλμάνοι.

Ένταξη και ψηφιοποίηση

Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη καλύτερης ένταξης των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών, μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της γνώσης των θεσμών και του τρόπου ζωής στην Κύπρο.

Είπε, ακόμη, ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη νόμιμη μετανάστευση με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ψηφιοποίηση, καθώς στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2027 το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

Αναφερόμενος συνολικά στην πολιτική της Κυβέρνησης, είπε ότι στόχος είναι να αλλάξει η αντίληψη για τη μετανάστευση. «Θέλουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε λύση», είπε.

«Οι περισσότεροι μετανάστες βρίσκονται εδώ για να εργαστούν. Τηρούν τον νόμο, συνεισφέρουν στην κοινωνία και συνεισφέρουν στην οικονομία», είπε.

Ο Υφυπουργός είπε επίσης ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει τους Ουκρανούς που βρίσκονται στη χώρα, με στόχο όσοι παραμείνουν μετά το τέλος της προσωρινής προστασίας να μεταβούν σταδιακά σε άλλες μορφές νόμιμης διαμονής, μεταξύ άλλων μέσω αδειών που συνδέονται με την εργασία.

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντικό για τα κράτη πρώτης γραμμής το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει δυσανάλογες πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές.

ΚΥΠΕ