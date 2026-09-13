Θάνατος 4χρονου: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Ακούσαμε τις φωνές της μάμας» - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Omega Channel, το παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και να έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν εκείνη την ώρα τόσο η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού όσο και η μόλις ενάμισι έτους αδελφή του.

Ο πατέρας, αντιλαμβανόμενος τι είχε συμβεί, κατέβηκε άμεσα στο ισόγειο και ειδοποίησε τις Αρχές και ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Όπως ανέφερε στο Omega ο Λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλης Μιχαήλ, γύρω στις 18:15 λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο παιδί σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν τις εξετάσεις.

Συγκλονισμένοι οι γείτονες

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε σοκ στους κατοίκους της περιοχής, με γείτονες να περιγράφουν στο Omega τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τις φωνές της μητέρας, ενώ η εικόνα της οικογένειας αμέσως μετά την πτώση του παιδιού ήταν συγκλονιστική.

Φίλος της οικογένειας ανέφερε στην κάμερα του Omega Channel ότι οι γονείς διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο εδώ και περίπου επτά χρόνια και ότι πριν από δύο χρόνια είχαν εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή.

Πενθήμερη κράτηση για τους γονείς

Σε σχέση με την υπόθεση, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη της 32χρονης μητέρας και του 33χρονου πατέρα του παιδιού, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Μιχαήλ, σε βάρος τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν αμελείς πράξεις, πραγματική σωματική βλάβη και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας.