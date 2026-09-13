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ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 13.09.2026 - 18:26
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα από αύριο ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν προοδευτικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα προσήνεμα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και κατά τόπους και χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές νοτιοανατολικά του Τροόδους.

Την Τετάρτη ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές νοτιοανατολικά του Τροόδους.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος στις πλείστες περιοχές, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακή πτώση και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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