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ΕΛΛΑΔΑ

Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρετά ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας - Βίντεο

 13.09.2026 - 19:16
Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρετά ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας - Βίντεο

Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell.

Φίλοι, θαυμαστές και συνεργάτες του τραγουδιστή τραγουδούν όλοι μαζί το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο» και το «Ώρες μικρές» αποχαιρετώντας τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στους δρόμους γύρω από την εκκλησία.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις 13:00 της Δευτέρας.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα και, για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό για το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο στη Νίκαια.

Protothema.gr

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Σήμερα, στις 19:30 ξεκίνησε η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν =έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετίσουν από κοντά.

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