Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρετά ο κόσμος στην Αγία Τριάδα Νίκαιας - Βίντεο

Φίλοι, θαυμαστές και συνεργάτες του τραγουδιστή τραγουδούν όλοι μαζί το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο» και το «Ώρες μικρές» αποχαιρετώντας τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στους δρόμους γύρω από την εκκλησία.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις 13:00 της Δευτέρας.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα και, για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό για το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο στη Νίκαια.

Protothema.gr