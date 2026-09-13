Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζωνάκη - «Τα μηχανήματα της κλινικής λειτουργούσαν παράνομα»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο.

«Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη προβλέπονται σαφείς προϋποθέσεις.

Μάλιστα, ήταν απολύτως κατηγορηματικός ως προς την παρουσία των σχετικών μηχανημάτων μέσα σε ιατρείο. «Χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλάσμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι, εφόσον τα μηχανήματα λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λειτουργούσαν παράνομα.

Τι προβλέπεται για τα ιατρικά μηχανήματα

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η εγκατάσταση και η χρήση ιατρικού εξοπλισμού δεν είναι ανεξέλεγκτες, αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και εγκρίσεις.

«Ένα μηχάνημα που εισάγεται στη χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τα ιδιωτικά ιατρεία προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες ελέγχου», ήταν τα λόγια του.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε την εκδοχή ότι μπορεί να υπάρχει νομοθετικό κενό γύρω από τέτοιου είδους πράξεις.

«Δεν υπάρχει κενό νόμου εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει περισσότερα από 20.000 ιδιωτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία λειτουργούν, όπως είπε, στη συντριπτική τους πλειονότητα μέσα στο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος προϋποθέτει σχετική άδεια, ενώ κάθε γιατρός έχει υποχρέωση να ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς και να αποφεύγει πρακτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή του.

Τι είπε για botox, υαλουρονικό και αισθητικές θεραπείες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους και στις αισθητικές ιατρικές πράξεις, όπως το botox και το υαλουρονικό οξύ.

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη θεσπίσει υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ποιοι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν τέτοιες παρεμβάσεις, σε ποιους χώρους και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως σημείωσε, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από γιατρούς, συνδικαλιστικούς φορείς και επιστημονικές εταιρείες, ωστόσο το υπουργείο επέμεινε στην εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Η «γκρίζα» περιοχή των social media

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη στη ραγδαία ανάπτυξη της προβολής ιατρικών υπηρεσιών μέσω των social media, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο που δημιουργεί νέα ζητήματα και ενδεχομένως απαιτεί προσαρμογή της νομοθεσίας.

«Διαφήμιση μπορεί να μην κάνει ο γιατρός, διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένας influencer μπορεί να προβάλλει ένα συγκεκριμένο ιατρείο ή θεραπεία μέσα από προσωπικές αναφορές, κάτι που δημιουργεί σημαντικές νομικές δυσκολίες ως προς τον έλεγχο.

«Υπάρχει μια φοβερή άνοδος των social media. Από εκεί είναι η διαφήμιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο, οι ιατρικοί φορείς και οι νομικοί θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορεί να προσαρμοστεί το πλαίσιο στα νέα δεδομένα.

Η προειδοποίηση προς γιατρούς και πολίτες

Κλείνοντας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους έστειλε μήνυμα τόσο προς τους επαγγελματίες Υγείας όσο και προς τους πολίτες για θεραπείες των οποίων η αποτελεσματικότητα ή η ασφάλεια δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

Υπογράμμισε ότι δεν διαθέτουν όλες οι θεραπείες τον ίδιο βαθμό επιστημονικής τεκμηρίωσης και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε πρακτικές για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιημένο όφελος.

«Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γιατροί στο τι λένε στους πολίτες ή στους ασθενείς και ειδικά να μην προβαίνουν σε θεραπείες οι οποίες μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή», ανέφερε.

Protothema.gr