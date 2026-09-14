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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

GSI, Τεχνητή Νοημοσύνη και «μαύρο βαν» στα πρωτοσέλιδα - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

 14.09.2026 - 07:42
GSI, Τεχνητή Νοημοσύνη και «μαύρο βαν» στα πρωτοσέλιδα - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI), η προειδοποίηση για αυτονόμηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οπτικογραφημένα μηνύματα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, καθώς και τα άλυτα προβλήματα στα σχολεία, είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων σήμερα Δευτέρα.

Η "Αλήθεια" υπό τον τίτλο "Βαθαίνει η διγλωσσία για το GSI" γράφει στο κύριο της θέμα ότι το στηρίζουν αλλά είναι δύσπιστοι εάν είναι βιώσιμο και δεν αποφασίζουν. Επίσης, αναφέρει σε άλλο θέμα ότι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια και ότι σήμερα είναι το τελευταίο αντίο. Γράφει ακόμη ότι στο 7,5% είναι το πέναλτι για αφυπηρέτηση στα 63 και ότι οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν αριθμούς πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Ο "Πολίτης", στο κύριο του θέμα με τίτλο "Προειδοποίηση για αυτονόμηση της ΤΝ" γράφει ότι η έκκληση του επικεφαλής της Anthropic να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί διεθνή συζήτηση για τον έλεγχο της ΤΝ. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι πρώην Υπουργός δεν δήλωσε εκατομμύρια στις δηλώσεις Πόθεν Εσχες. Αλλού γράφει για κατασχέσεις στα οδοφράγματα και εξώδικους συμβιβασμούς ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Σε τροχιά προεδρικών" γράφει στο κύριο του θέμα ότι με οπτικογραφημένο μήνυμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, απευθύνεται στην κοινωνία και ότι μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων επιδόματος τέκνου, είχαμε χθες τα νέα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής. Γράφει ακόμη ότι άναψε φωτιές η προγραμματιζόμενη συζήτηση στη Βουλή της δράσης των ακτιβιστών κατά της λαθροθηρίας. Αναφέρεται επίσης στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς και γράφει ότι λύνει τον γρίφο για το "μαύρο βαν".

Η "Χαραυγή" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Ανοικτά σχολεία, άλυτα προβλήματα" γράφει για το πρώτο σχολικό κουδούνι σήμερα για πέραν των 60,000 παιδιών σε προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση και ότι στελέχωση, βιβλία, κλιματισμός και υποδομές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αλλού, γράφει ότι ανανεώθηκε η άρση του αμερικανικού εμπάργκο και ότι αντιδρούν Αγκυρα και ψευδοκράτος. Επίσης, γράφει ότι ανοίγει σήμερα εκ νέου η υπόθεση του "μαύρου βαν".

ΚΥΠΕ

 

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