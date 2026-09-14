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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση για 58χρονο στη Λεμεσό - Πυρπόλησαν το όχημα του, έσβησε ο ίδιος την φωτιά

 14.09.2026 - 06:46
Αναστάτωση για 58χρονο στη Λεμεσό - Πυρπόλησαν το όχημα του, έσβησε ο ίδιος την φωτιά

Υπόθεση εμπρησμού διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8.20 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Γράμμου στον Άγιο Νικόλαο. Η φωτιά κατασβέστηκε από τον 58χρονο ιδιοκτήτη πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μικροζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του οχήματος. Από προκαταρτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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