Αναστάτωση για 58χρονο στη Λεμεσό - Πυρπόλησαν το όχημα του, έσβησε ο ίδιος την φωτιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8.20 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Γράμμου στον Άγιο Νικόλαο. Η φωτιά κατασβέστηκε από τον 58χρονο ιδιοκτήτη πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μικροζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του οχήματος. Από προκαταρτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.