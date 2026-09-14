Σάλος με την πλασμαφαίρεση: Τελικά χρησιμοποιείται για αντιγήρανση; - Νέες αποκαλύψεις από Θεμιστοκλέους

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί κατάλληλα οργανωμένες μονάδες, εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

«Έδρασαν παρανόμως και κυρίως εγκληματικά»

Αναφερόμενος στους γιατρούς που φέρονται να εφάρμοζαν τη συγκεκριμένη πρακτική, ο Υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός.

«Χωρίς αστερίσκο, χωρίς καμία υποσημείωση, δεν υπάρχει κάποια γκρίζα ζώνη ή κενό νόμου. Οι γιατροί έδρασαν παρανόμως και κυρίως έδρασαν εγκληματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον «θα ακολουθήσει ο δρόμος της Δικαιοσύνης».

Όπως εξήγησε, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριμένων σοβαρών παθήσεων, μεταξύ άλλων νευρολογικών, αιματολογικών και ορισμένων αυτοάνοσων νοσημάτων.

Δεν τεκμηριώνεται η χρήση της για αντιγήρανση

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η πλασμαφαίρεση μπορεί να αξιοποιηθεί σε θεραπείες αντιγήρανσης ή στο πεδίο της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για τέτοιες χρήσεις.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε προειδοποιήσεις του αμερικανικού FDA σχετικά με τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές που συνδέονται με τη διαδικασία.

«Δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο σε πολυκατοικία»

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η πλασμαφαίρεση απαιτεί εξειδικευμένο χώρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, γιατρούς με δυνατότητα διαχείρισης επιπλοκών, καθώς και συγκεκριμένο προεγχειρητικό έλεγχο.

«Είναι μια εξειδικευμένη κλινική πρακτική. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε μια πολυκατοικία», τόνισε.

Η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την Κύπρο, καθώς, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Κύπριοι φέρονται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ο κ. Θεμιστοκλέους κάλεσε τους πολίτες που εξετάζουν εναλλακτικές ή αναγεννητικές θεραπείες να ζητούν σαφή ενημέρωση από τον γιατρό τους σχετικά με την επιστημονική ένδειξη, τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους κάθε ιατρικής πράξης.

«Ήταν αδειοδοτημένο ως απλό παθολογικό ιατρείο»

Ειδικότερα για τον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες πράξεις, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, δεν επρόκειτο για κλινική.

«Ήταν αδειοδοτημένο ως ένα απλό παθολογικό ιατρείο», είπε, σημειώνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν είχε άδεια για οτιδήποτε περισσότερο».

Παράλληλα, εξέφρασε ερωτήματα για το γεγονός ότι ο χώρος είχε επανελεγχθεί τα προηγούμενα χρόνια χωρίς, όπως ανέφερε, να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

«Άρα συστηματικά και πολύ σκοπίμως είχε οργανωθεί κάτι σε αυτό», δήλωσε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ακόμη ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι νόμιμα όταν χρησιμοποιούνται στα εξειδικευμένα κέντρα και νοσοκομεία για τα οποία προορίζονται. Όπως τόνισε, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ενός ιατρείου πρέπει να δηλώνεται και να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση.

Τέλος, αναφερόμενος στους δύο γιατρούς της υπόθεσης, δήλωσε ότι διέθεταν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο άνδρας είχε ειδικότητα παθολογίας, ενώ η σύζυγός του, παρότι παρουσιαζόταν σε ορισμένες ιστοσελίδες ως γυναικολόγος, διέθετε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος χωρίς ειδικότητα.