Τελευταίο τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πριν την Γενική Συνέλευση των ΗΕ στην Νέα Υόρκη

Η τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 11:00.

Στο μεταξύ, δεν έχει προκύψει κάτι σχετικά με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που επρόκειτο να έχει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, ανέβαλε για λόγους υγείας, τόσο την κάθοδό της στην Κύπρο, όσο και την μετάβασή της στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά την τελευταία συνάντηση ηγετών στις 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του ιδίου και του Τουφάν Έρχιουρμαν, είτε με τον Γενικό Γραμματέα, είτε με την προσωπική του απεσταλμένη, στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Πηγή: riknews.gr