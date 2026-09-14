Θρήνος: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αγαθοκλέους - Yπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις - Δείτε φωτογραφία

Ο Νίκος Αγαθοκλέους απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1937 στη Γαλάτα της περιοχής Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της μακράς διπλωματικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις, έχοντας ενεργό ρόλο σε κρίσιμες περιόδους για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες.

Κατά τη δεκαετία του 1990 ανέλαβε καθήκοντα Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Από τη συγκεκριμένη θέση διαχειρίστηκε, μεταξύ άλλων, σημαντικές πτυχές του Κυπριακού προβλήματος.

Η διπλωματική του πορεία είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Νίκος Αγαθοκλέους ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Το 1963 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία (Master of Arts in International Relations and Diplomacy), ως υπότροφος του Carnegie Endowment Program on Diplomacy.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα δύο παιδιά του, τις οικογένειές τους και την πολυαγαπημένη του εγγονή.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Αγαθοκλέους μπορούν να διαβιβαστούν μέσω της ιστοσελίδας του οίκου κηδειών Dignity Memorial.