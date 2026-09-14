Έξω από τη Βουλή το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου - Δείτε γιατί

Το ερώτημα είναι απλό: Ποιες οργανώσεις; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις; Ποια συγκεκριμένα προβλήματα; Και ποια ακριβώς μέτρα προτείνονται;

Μέχρι σήμερα, το θέμα εγγράφεται γενικά και αόριστα, χωρίς να κατονομάζονται οργανώσεις, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένες παρανομίες και χωρίς να παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν μια τέτοια κοινοβουλευτική στοχοποίηση. Αυτό μας ανησυχεί βαθύτατα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις προστασίας των ζώων και οι απλοί ενεργοί πολίτες δεν αποτελούν «πρόβλημα» για την κοινωνία. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι εθελοντές και οι οργανώσεις καλύπτουν κενά που το ίδιο το κράτος αδυνατεί ή δεν επιλέγει να καλύψει αποτελεσματικά.

Όταν ένας πολίτης καταγγέλλει λαθροθηρία, κακοποίηση ζώων ή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενοχλητικός. Πρέπει να ακούγεται. Εάν υπάρχει παρανομία από οποιονδήποτε —ακτιβιστή, οργάνωση, κυνηγό, πολίτη ή κρατικό λειτουργό— υπάρχουν οι νόμοι και οι αρμόδιες αρχές για να την αντιμετωπίσουν. Δεν χρειάζεται να στοχοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία των πολιτών.

Και ας είμαστε ξεκάθαροι: Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου δεν υπερασπίζεται καμία παρανομία. Υπερασπίζεται όμως με συνέπεια το δικαίωμα των πολιτών να μιλούν, να διαμαρτύρονται, να καταγγέλλουν και να αγωνίζονται ειρηνικά για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Δεν δεχόμαστε να μετατρέπεται η δράση των εθελοντών και των ακτιβιστών σε «φαινόμενο» που χρειάζεται πάταξη. Το φαινόμενο που πρέπει να μας απασχολεί είναι η λαθροθηρία, η καταστροφή της φύσης, η κακοποίηση και η αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας — όχι εκείνοι που τα καταγγέλλουν.

Έξω από τη Βουλή την Τετάρτη 16/09

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί όλους τους πολίτες, όλες τις οργανώσεις, τους εθελοντές, τους ακτιβιστές και κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην προστασία της φύσης και των ζώων να συμμετάσχουν σε ειρηνική διαμαρτυρία την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεν θα πάμε για να φωνάξουμε πάνω από κανέναν. Θα πάμε για να ακουστούμε. Δεν θα πάμε για να στοχοποιήσουμε ανθρώπους. Θα πάμε για να υπερασπιστούμε έναν τρόπο σκέψης:

Η προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων δεν είναι αδίκημα.

Η διαμαρτυρία δεν είναι αδίκημα.

Ο ακτιβισμός δεν είναι αδίκημα.

Η κοινωνία των πολιτών δεν είναι εχθρός. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου είναι και αυτό ένα κόμμα ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τη δύναμή τους.

Δεν έχουμε κρατικό μηχανισμό. Δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε όμως κάτι που κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει: τη συνείδηση ότι όταν βλέπουμε μια αδικία, έχουμε καθήκον να μιλήσουμε. Καλούμε όλους και όλες να σταθούν ειρηνικά μαζί μας και σε όσους επιλέξουν να μη βρεθούν εκεί, λέμε μόνο αυτό: Σεβόμαστε την επιλογή σας. Αλλά ας μη δείξετε μετά με το δάκτυλο εκείνους που επέλεξαν να είναι παρόντες. Η προστασία της φύσης και των ζώων είναι ευθύνη όλων μας.

Την Τετάρτη θα είμαστε εκεί.

Ειρηνικά.

Δημοκρατικά.

Αποφασιστικά.