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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τερμάτισε την έρευνα για το «μαύρο» βαν

 14.09.2026 - 09:11
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τερμάτισε την έρευνα για το «μαύρο» βαν

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”), προβαίνει στην ακόλουθη Ανακοίνωση αναφορικά με το πιο πάνω θέμα: 1. Κατά το έτος 2023, η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε Καταγγελία προς την Αρχή, την οποία υπέγραφε ο τότε Γενικός Ελεγκτής, Δρ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφορικά με θέματα που αφορούσαν στο Μαύρο Βαν.

Επειδή υπήρχαν συνεχείς εξελίξεις επί του θέματος τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα αλλά και ενώπιον Ευρωπαϊκών Θεσμών, η Αρχή παρακολουθούσε τις εν λόγω εξελίξεις. 3. Η τελευταία σχετική εξέλιξη, ήταν η έκδοση, πρόσφατα, βιβλίου επί του θέματος από Δημοσιογράφο στην Κύπρο. 4. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις πιο πάνω εξελίξεις, η Αρχή αποφάσισε να επεκτείνει, αυτεπάγγελτα, το πεδίον της Έρευνάς της σε όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά που αφορούσαν στο θέμα του Μαύρου Βαν.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε αφού συνυπολογίστηκαν όλα τα γεγονότα και παράμετροι του θέματος. 5. Με τη συμπλήρωση της Προκαταρκτικής Εξέτασης και την ετοιμασία των Όρων Εντολής, η Αρχή απευθύνθηκε προς το Γενικό Εισαγγελέα αναφέροντάς του την πρόθεσή της για διεξαγωγή Έρευνας. Η κοινοποίηση της πρόθεσης της Αρχής προς διεξαγωγή Έρευνας προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έγινε κατόπιν προφορικής διευθέτησης ημερ. 10/10/2022 μεταξύ των δύο θεσμών.

Η διευθέτηση αυτή προέβλεπε ότι η Αρχή, προτού ξεκινήσει μία Έρευνα, θα γνωστοποιούσε την πρόθεσή της προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διεξαγωγή ερευνών και από δύο θεσμούς, γεγονός που δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, με τη συνεννόηση μεταξύ των δύο θεσμών, θα αποφεύγετο η σπατάλη δημόσιου χρήματος. 2 7. Μετά την κοινοποίηση της πρόθεσης της Αρχής προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών και μία μακρά συνάντηση στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας. Επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία ως απόρρητη, η Αρχή δεν δύναται να αναφερθεί σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες.

 Το τελικό όμως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών είναι ότι, η Νομική Υπηρεσία τοποθετήθηκε ότι, όλα όσα η Αρχή επιθυμούσε να ερευνήσει, είχαν ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η πιο πάνω τοποθέτηση, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι του Άρθρου 10 , του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022, Ν. 19(I)/2022, δεν επιτρέπει στην Αρχή τη διεξαγωγή της Έρευνας την οποία είχε αποφασίσει.

Επομένως, με βάση όλα τα πιο πάνω, η Αρχή έχει τερματίσει την Έρευνα για το Μαύρο Βαν. Ο Επίτροπος Διαφάνειας έχει δώσει έγκριση για μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην προτεινόμενη Έρευνα της Αρχής για το Μαύρο Βαν, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει αλλά και λόγω του ότι αποτελεί θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Λόγω όμως της διαβάθμισης του θέματος ως απόρρητου, δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση από την Αρχή.

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