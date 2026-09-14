Τι έκαναν η Κάλια Ελευθερίου και ο Νικόλας Ιωαννίδης μαζί στο Ταλίν;

Οι δύο digital content creators ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Εσθονίας και μπήκαν σε έναν κόσμο εμπνευσμένο από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», με πρωταγωνιστή το νέο Toyota Yaris Cross.

Τι κοινό μπορεί να έχουν η Κάλια Ελευθερίου, ο Νικόλας Ιωαννίδης, ο Λευκός Λαγός και ο Τρελοκαπελάς; Συναντήθηκαν όλοι στο Ταλίν, σε ένα ξεχωριστό Lifestyle Event της Toyota, αφιερωμένο στο νέο Yaris Cross.

Οι δύο Κύπριοι digital content creators ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Εσθονίας για μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες. Με έμπνευση από τον μαγικό κόσμο της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», ακολούθησαν μια διαδρομή τεσσάρων κεφαλαίων, ανακαλύπτοντας κάθε φορά και μια διαφορετική πλευρά του νέου compact SUV της Toyota.

Από το εντυπωσιακό PROTO Invention Factory και ένα σύγχρονο καταφύγιο μέσα στη φύση μέχρι το δημιουργικό Kultuurikatel και το παραθαλάσσιο NOA, κάθε στάση είχε τη δική της ατμόσφαιρα — και τη δική της ιστορία να αφηγηθεί.

Η έξυπνη και ευέλικτη πλευρά του Yaris Cross βρέθηκε στο επίκεντρο, ο Τρελοκαπελάς έφερε περισσότερη απόλαυση στην καθημερινή οδήγηση, ενώ ο Λευκός Λαγός ανέδειξε την άμεση απόκριση και την αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος Hybrid 130.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με θέα στον κόλπο του Ταλίν, σε ένα σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα στον πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα του νέου Yaris Cross. Η ανανεωμένη σχεδίαση, τα νέα φωτιστικά σώματα LED, οι προσεγμένες λεπτομέρειες και το αναβαθμισμένο εσωτερικό συμπλήρωσαν την εμπειρία.

Compact, υβριδικό, ευέλικτο και κομψό, το νέο Toyota Yaris Cross απέδειξε στο Ταλίν ότι είναι έτοιμο να ακολουθήσει κάθε τρόπο ζωής — ακόμη κι αν η διαδρομή οδηγεί στη Χώρα των Θαυμάτων.

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Το νέο Toyota Yaris Cross είναι ήδη διαθέσιμο για διαμόρφωση και σύντομα θα μπορείτε να το γνωρίσετε από κοντά και να το οδηγήσετε σε όλους τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota στην Κύπρο. Διαμορφώστε το δικό σας και κλείστε έγκαιρα το test drive σας. https://www.toyota.com.cy/new-cars/yaris-cross