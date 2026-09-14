Το νέο Toyota Yaris Cross αποκαλύφθηκε μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία στο Ταλίν

Η Toyota παρουσίασε το νέο Yaris Cross στο Ταλίν της Εσθονίας, μέσα από ένα ξεχωριστό Lifestyle Event εμπνευσμένο από τον κόσμο της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι digital content creators Κάλια Ελευθερίου και Νικόλας Ιωαννίδης, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά το νέο compact SUV της Toyota ακολουθώντας μια διαδρομή τεσσάρων κεφαλαίων. Κάθε στάση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική τοποθεσία της εσθονικής πρωτεύουσας και ήταν αφιερωμένη σε μια ξεχωριστή πτυχή του αυτοκινήτου.

Η εμπειρία ξεκίνησε στο PROTO Invention Factory, στο ιστορικό ναυπηγείο Noblessner, όπου παρουσιάστηκαν η πρακτικότητα και η έξυπνη αξιοποίηση των χώρων του Yaris Cross. Παρά τις compact εξωτερικές του διαστάσεις, το μοντέλο διαθέτει ευέλικτο εσωτερικό, με πίσω καθίσματα που αναδιπλώνονται σε διάταξη 40:20:40. Προσφέρεται επίσης με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i.

Η επόμενη στάση πραγματοποιήθηκε στο Haven House, ένα σύγχρονο καταφύγιο μέσα στη φύση, με επίκεντρο την άνεση και την καθημερινή ευκολία. Το Yaris Cross Hybrid 130 συνδυάζει ομαλή και άμεση επιτάχυνση με την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας Toyota, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις μικρές αποδράσεις.

Στο Kultuurikatel – Tallinn Creative Hub, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες του υβριδικού συστήματος Hybrid 130. Με ισχύ 130 DIN hp και ροπή 185 Nm, προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική απόδοση, διατηρώντας παράλληλα την οικονομία που χαρακτηρίζει το Yaris Cross.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε στο παραθαλάσσιο NOA, με θέα στον κόλπο του Ταλίν. Εκεί παρουσιάστηκε ο ανανεωμένος σχεδιασμός του μοντέλου, με νέα φωτιστικά σώματα LED, προσεγμένες εξωτερικές λεπτομέρειες και νέες επιλογές ζαντών και χρωμάτων. Στο εσωτερικό, τα αναβαθμισμένα υλικά και καθίσματα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και η ασύρματη φόρτιση ενισχύουν την άνεση και την αίσθηση ποιότητας.

Η επιτυχημένη συνταγή εξελίσσεται

Το Yaris Cross έχει καθιερωθεί ως το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία του στην Ευρώπη, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, υβριδική αποδοτικότητα, πρακτικότητα και χαρακτηριστικά SUV.

Για το 2026, η γκάμα αναβαθμίζεται με πιο εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, πλουσιότερο εξοπλισμό και νέες επιλογές εξατομίκευσης. Παράλληλα, η έκδοση GR SPORT προσθέτει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμένο ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο Toyota Motor Manufacturing France, το νέο Toyota Yaris Cross συνδυάζει την ευφυΐα της οικογένειας Yaris με την ευελιξία, την ορατότητα και την πρακτικότητα ενός σύγχρονου compact SUV.

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Το νέο Toyota Yaris Cross είναι ήδη διαθέσιμο για διαμόρφωση, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο για test drive σε όλους τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν το μοντέλο της επιλογής τους και να προγραμματίσουν έγκαιρα το test drive τους. https://www.toyota.com.cy/new-cars/yaris-cross