Πόσο υγιεινό είναι το ελληνικό γιαούρτι; Τα σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό

Οι New York Times έκαναν ένα μεγάλο αφιέρωμα για το δημοφιλές γαλακτοκομικό προϊόν τονίζοντας τα οφέλη που έχει για τον οργανισμό η ένταξη του στην διατροφή μας.

Το πρώτο πράγμα που αναφέρουν στο σχετικό δημοσίευμά τους οι NYT, είναι η το πόσο πλούσιο είναι σε πρωτεΐνες. Μια μερίδα 150 γραμμαρίων άπαχου ελληνικού γιαουρτιού αποδίδει 15,4 γραμμάρια πρωτεΐνης υπερδιπλάσια ποσότητα από το κοινό γιαούρτi.

Παράλληλα, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί πηγή «πλήρους» πρωτεΐνης, εξηγεί ο Ήθαν Μπαλκ, αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Αυτό σημαίνει ότι παρέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που ο οργανισμός αδυνατεί να συνθέσει μόνος του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι καλύπτουν ήδη τις ανάγκες τους σε πρωτεΐνη και δεν χρειάζεται να την αυξήσουν. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να λαμβάνουμε την πρωτεΐνη από τροφές υψηλής διατροφικής αξίας όπως το ελληνικό γιαούρτι, παρά από σκόνες ή συμπληρώματα, σημειώνει η Άντζι Χάσεμαν Μπέιλις, διευθύντρια Κλινικής Διατροφής στο νοσοκομείο UVA Health.

Κάνει καλό στο έντερο

Τα περισσότερα γιαούρτια, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού, περιέχουν προβιοτικά, τα «φιλικά» βακτήρια που διατηρούν την ισορροπία στο μικροβίωμα του εντέρου, αναφέρει η Ελέιν Σιου, διαιτολόγος στο αντικαρκινικό κέντρο City of Hope στην Καλιφόρνια.

Τα προβιοτικά ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, προσθέτει ο δρ Άντριου Τσαν γαστρεντερολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Σε μελέτη του δρ Τσαν, η οποία παρακολουθούσε περισσότερους από 130.000 ενήλικες για δεκαετίες, όσοι κατανάλωναν γιαούρτι τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα είχαν 20% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του παχέος εντέρου σε σύγκριση με όσους έτρωγαν λιγότερο από μία φορά το μήνα.

Η έρευνα αφορούσε τη συνολική κατανάλωση γιαουρτιού και όχι μόνο το ελληνικό, ενώ δεν αποδεικνύει αμεσως αιτιώδη σύνδεση. Παρ' όλα αυτά, ο δρ Τσαν επισημαίνει ότι τα ευρήματα ενισχύουν τις ενδείξεις πως τα βακτήρια των τροφών που υφίστανται ζύμωση μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη B12

Μια μερίδα 150 γραμμαρίων άπαχου ελληνικού γιαουρτιού περιέχει μόλις κάτι παραπάνω από ένα μικρογραμμάριο βιταμίνης B12. Μπορεί να φαίνεται μικρή ποσότητα, αλλά καλύπτει σχεδόν τη μισή συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για τους ενήλικες (2,4 μικρογραμμάρια).

Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, εξηγεί η Μπέιλις.

Πώς να το εντάξετε στη διατροφή σας

Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από τις ιδιότητές του, κρατήστε υπόψη ορισμένα βασικά σημεία.

Αρχικά, ελέγχετε τις ετικέτες στα επιδόρπια γιαουρτιού με γεύσεις. Συχνά περιέχουν μεγάλη ποσότητα προστιθέμενης ζάχαρης, καθώς και πρόσθετα όπως τεχνητές χρωστικές και συντηρητικά, κατατάσσοντάς τα στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Προτιμήστε προϊόντα με λιγότερα από 12 γραμμάρια προστιθέμενης ζάχαρης ανά μερίδα και με όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, συνιστά η Κάντας Πάμπερ, διαιτολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Wexner του Πανεπιστημίου του Οχάιο. Εναλλακτικά, αγοράστε το απλό γιαούρτι και προσθέστε μέλι ή σιρόπι σφενδάμου για γλυκιά γεύση.

Παράλληλα, συνδυάστε το με φυτικές ίνες. Τα ωφέλιμα βακτήρια του γιαουρτιού χρειάζονται τις πρεβιοτικές ίνες για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Καθώς το γιαούρτι δεν περιέχει ίνες, είναι προτιμότερο να το συνοδεύετε με φρούτα όπως μούρα, μάνγκο ή ροδάκινα, ή να προσθέτετε ξηρούς καρπούς και σπόρους, σημειώνει η Σιου.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης και πως αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό γιαούρτι. «Εκτός από παρφέ και smoothies, ταιριάζει εξαιρετικά σε αλμυρά ντιπ, σάλτσες για σαλάτες και μαρινάδες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: lifo.gr