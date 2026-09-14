Τι θα συμβεί αν η Γη δεχθεί επίσκεψη από εξωγήινους; Είμαστε έτοιμοι;

Το αντικείμενο, σύμφωνα με το Science Focus του BBC, εντοπίστηκε από ένα τηλεσκόπιο στη Χιλή, σχεδιασμένο να παρακολουθεί αστεροειδείς που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν απειλή για τη Γη. Από την πρώτη στιγμή, όμως, οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για έναν συνηθισμένο επισκέπτη. Το 3I/ATLAS (όπως ονομάστηκε στη συνέχεια) κινούνταν με εκπληκτική ταχύτητα, περίπου 220.500 χιλιόμετρα την ώρα, και δεν ήταν δεσμευμένο από τη βαρυτική έλξη του Ήλιου. Αυτό σήμαινε ότι είχε έρθει από έξω από το Ηλιακό Σύστημα και θα συνέχιζε το ταξίδι του πίσω στο διαστρικό κενό.

Η επικρατέστερη εκτίμηση των επιστημόνων ήταν ότι επρόκειτο για έναν διαστρικό κομήτη. Ωστόσο, τα περιορισμένα αρχικά δεδομένα, η ασυνήθιστη τροχιά του και ορισμένα χαρακτηριστικά της κίνησής του άφησαν χώρο για ερωτήματα.

Και τότε εμφανίστηκε το πιο τολμηρό σενάριο: Τι θα γινόταν αν δεν ήταν απλώς ένας παγωμένος βράχος; Αν ήταν κατασκευασμένο αντικείμενο; Αν μπορούσε να πλοηγηθεί; Αν αναζητούσε... εμάς;

Η θεωρία για ένα πιθανό «τεχνολογικό» αντικείμενο

Για τον καθηγητή αστροφυσικής του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, τα ερωτήματα αυτά δεν ήταν απλώς επιστημονική φαντασία. Ο Λεμπ δημοσίευσε μια υποθετική μελέτη στην πλατφόρμα προδημοσιεύσεων Arxiv, υποστηρίζοντας ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι τεχνολογικής προέλευσης, ακόμη και ένα πιθανώς εχθρικό τεχνητό αντικείμενο, με βάση τον τρόπο κίνησής του.

Η θέση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, καθώς πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ο ίδιος ο Λεμπ, ωστόσο, πήγε ακόμη ένα βήμα παραπέρα. Όπως αποκάλυψε, επιχείρησε να ανοίξει συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για το πώς θα έπρεπε η ανθρωπότητα να αντιδράσει σε περίπτωση εντοπισμού ενός αντικειμένου πιθανής εξωγήινης τεχνολογίας.

«Προσπάθησα να απευθυνθώ στα Ηνωμένα Έθνη και η απάντηση ήταν μάλλον χλιαρή», ανέφερε. «Προσπάθησα να δημιουργήσω κάποια επιτροπή για να καθιερωθεί ένα πρωτόκολλο σχετικά με το πώς θα αντιδρούσαμε σε ένα διαστρικό αντικείμενο». Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι ίσως θα έπρεπε να αναλάβει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU). Όταν απευθύνθηκε εκεί, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι θα χρειάζονταν περίπου δύο χρόνια για τη δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής.



Η γραφειοκρατία απέναντι στο ενδεχόμενο εξωγήινης τεχνολογίας είναι... ό,τι πιο ανθρώπινο, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να εφαρμοστεί κανένα πρωτόκολλο. Το 3I/ATLAS επιβεβαιώθηκε ότι ήταν πράγματι ένας διαστρικός κομήτης - ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Από την ανακάλυψη ενός κομήτη στο αιώνιο ερώτημα: Είμαστε μόνοι;

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση της εξωγήινης τεχνολογίας δεν επιβεβαιώθηκε, η ανακάλυψη του 3I/ATLAS επανέφερε ένα γνώριμο ερώτημα. Είναι το ίδιο ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο ταινιών επιστημονικής φαντασίας, όπως το «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά και της διαρκούς δημόσιας απαίτησης για περισσότερη διαφάνεια από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα αρχεία για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).

Τι θα συνέβαινε αν βρίσκαμε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις εξωγήινης ζωής ή τεχνολογίας; Η αναζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες.



Από τη δεκαετία του 1960, η ανθρωπότητα ακούει το Διάστημα αναζητώντας ραδιοσήματα από μακρινούς πλανήτες. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν και άλλες πιθανές «τεχνοϋπογραφές», όπως παλμούς λέιζερ, ενδείξεις τεράστιων τεχνητών κατασκευών ή βιομηχανικής δραστηριότητας σε άλλους κόσμους.

Ο Άβι Λεμπ διευθύνει επίσης το Galileo Project, μια προσπάθεια εντοπισμού τεχνολογικών αντικειμένων που μπορεί να βρίσκονται στην κοσμική μας γειτονιά. «Οποιοδήποτε σκάφος εκτοξευθεί με ταχύτητα μικρότερη από 20 φορές εκείνη του ταχύτερου πυραύλου μας θα παραμείνει βαρυτικά δεσμευμένο στον Γαλαξία μας», εξηγεί. «Μπορούμε λοιπόν να κοιτάξουμε γύρω μας. Είναι σαν διαστημική αρχαιολογία - ελέγχουμε αν υπάρχουν τεχνολογικοί ανιχνευτές ή αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν τα τελευταία 10 δισεκατομμύρια χρόνια». Μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο.

Τα τηλεσκόπια στρέφονται στους «δίδυμους» της Γης

Παράλληλα, η αναζήτηση συνεχίζεται με ακόμη πιο προηγμένα εργαλεία. Τα σύγχρονα τηλεσκόπια μελετούν πλέον τις ατμόσφαιρες πλανητών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από μακρινά άστρα, αναζητώντας συνθήκες όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή. Τα επόμενα χρόνια η προσπάθεια θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με νέα διαστημικά τηλεσκόπια, όπως το Roman Space Telescope της NASA, που εκτοξεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν είχε κοιτάξει τόσο επίμονα προς τα άστρα για να βρει «αδέλφια» στο Σύμπαν. Για ορισμένους επιστήμονες, η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής δεν αφορά πλέον το «αν», αλλά το «πότε».

«Υπάρχει όχι μόνο αυξανόμενο ενδιαφέρον, αλλά και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η ανακάλυψη ζωής πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα - είτε πρόκειται για απλή μικροβιακή ζωή είτε για προηγμένη νοήμονα ζωή - ίσως δεν απέχει τόσο πολύ από το μέλλον», δηλώνει ο Μπιλ Ντάιαμοντ, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου SETI, του οργανισμού που αναζητά ενδείξεις εξωγήινης νοημοσύνης. Όπως σημειώνει, κάθε άστρο στον ουρανό είναι ένα ηλιακό σύστημα και περίπου το 30% των πλανητών γύρω από αυτά ενδέχεται να μοιάζουν με τη Γη και να βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη.

«Αυτό σημαίνει δεκάδες δισεκατομμύρια δυνητικά κατοικήσιμοι πλανήτες μόνο στον δικό μας γαλαξία», υποστηρίζει. «Τα στοιχεία αυξάνονται και η στατιστική πιθανότητα ότι είμαστε μόνοι στο Σύμπαν είναι μηδενική».

Η πρώτη επαφή δεν θα μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η πρώτη ανακάλυψη εξωγήινης ζωής ή τεχνολογίας δεν θα γίνει με ένα διαστημόπλοιο να εμφανίζεται πάνω από τον Λευκό Οίκο ή με μυστηριώδη αντικείμενα να αιωρούνται πάνω από ένα χωράφι. Το πιθανότερο σενάριο είναι πολύ πιο «πεζό»: ένα μικρό ίχνος μέσα σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Ένα ασυνήθιστο σήμα, ένα μοτίβο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ή μια καταγραφή που θα ξεχωρίζει από τον θόρυβο του Σύμπαντος.

Κάπως έτσι συνέβη το 1977, όταν καταγράφηκε το περίφημο σήμα «Wow!», ένα ισχυρό ραδιοσήμα που εντοπίστηκε από το τηλεσκόπιο Big Ear του Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ. Το σήμα διήρκεσε μόλις 72 δευτερόλεπτα και φάνηκε να προέρχεται από την περιοχή του αστερισμού του Τοξότη. Δεν επαναλήφθηκε ποτέ και, παρά τις δεκαετίες συζήτησης μεταξύ επιστημόνων, η πραγματική του προέλευση παραμένει άγνωστη.

Ο Μπιλ Ντάιαμοντ, επικεφαλής του Ινστιτούτου SETI, εξηγεί ότι ακόμη και η ανακάλυψη ενός παρόμοιου σήματος στο μέλλον θα αποτελούσε μόνο την αρχή μιας τεράστιας επιστημονικής πρόκλησης. «Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα ραδιοσήμα ή έναν παλμό λέιζερ, αλλά προέρχεται από ένα πλανητικό σύστημα που απέχει 10.000 έτη φωτός από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα έφυγε από εκείνον τον πλανήτη πριν από 10.000 χρόνια», σημειώνει. «Αυτή η κοινωνία υπάρχει ακόμη σήμερα; Δεν πρόκειται να έχουμε τηλεφωνική συνομιλία με έναν πολιτισμό που βρίσκεται τόσο μακριά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο ενδιαφέρον σενάριο θα ήταν η ανακάλυψη ενός τεχνολογικού πολιτισμού σε ένα σύστημα που απέχει μόλις μερικές δεκάδες έτη φωτός από τη Γη. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν θεωρητικά δυνατή μια επικοινωνία, αν και κάθε μήνυμα και απάντηση θα απαιτούσαν τεράστια χρονικά διαστήματα.

Αυτό το είδος διαστρικής επικοινωνίας μέσω ραδιοσημάτων είναι το σενάριο για το οποίο η ανθρωπότητα είναι σήμερα περισσότερο προετοιμασμένη. Το 1989, επιστήμονες δημιούργησαν τα λεγόμενα πρωτόκολλα μετά την ανίχνευση σήματος SETI, μια σειρά μη δεσμευτικών οδηγιών για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η διεθνής επιστημονική κοινότητα σε περίπτωση εντοπισμού πιθανού σήματος εξωγήινης νοημοσύνης. Τα πρωτόκολλα επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα, συμπτωματικά την ίδια εβδομάδα που κυκλοφόρησε η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ με θέμα την πρώτη επαφή.

Η αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά τόσο την επιστημονική διαδικασία όσο τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνουν ότι μια πραγματική ανακάλυψη –ή ακόμη και ένα λανθασμένο σήμα– θα μπορούσε να γίνει παγκόσμια είδηση μέσα σε λίγα λεπτά, πριν προλάβουν οι επιστήμονες να το μελετήσουν και να το επιβεβαιώσουν.

«Η επιβεβαίωση είναι πραγματικά κρίσιμη. Η πρώτη προτεραιότητα είναι μια άλλη ερευνητική ομάδα, με ανεξάρτητο εξοπλισμό, να επαναλάβει αυτό που κάναμε και να επιβεβαιώσει την παρατήρηση», λέει ο καθηγητής Μάικλ Γκάρετ, διευθυντής του Κέντρου Αστροφυσικής Jodrell Bank του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Ο Γκάρετ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής SETI της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής και συμμετείχε στην επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων, υπογραμμίζει ότι μόνο μετά από ανεξάρτητη επιβεβαίωση θα πρέπει να ενημερωθούν διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Τα νέα πρωτόκολλα προβλέπουν ότι θα πρέπει να ενημερώνονται και άλλοι διεθνείς φορείς, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει μονομερώς σε ένα πιθανό εξωγήινο σήμα. Οποιαδήποτε απάντηση, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα διεθνούς συντονισμού.

Και πίσω από όλα αυτά παραμένει ένα τεράστιο ερώτημα που συνοδεύει την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης εδώ και δεκαετίες: Αν κάποιος εκεί έξω μας μιλήσει, ποιος θα απαντήσει εκ μέρους της Γης;

Τι μήνυμα θα στέλναμε σε έναν εξωγήινο πολιτισμό;

Οι επιστήμονες επιστρέφουν συνήθως στην ίδια απάντηση όταν τίθεται το ερώτημα ποιος θα πρέπει να συντονίσει την αντίδραση της ανθρωπότητας σε ένα μήνυμα από το Διάστημα: σε έναν διεθνή οργανισμό όπως ο ΟΗΕ. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο επιστημονικό. Είναι βαθιά πολιτικό και πολιτισμικό. Πώς μπορεί ένα μήνυμα να εκπροσωπήσει ολόκληρο το ανθρώπινο είδος; Και θα πρέπει οι χώρες που διαθέτουν την τεχνολογία για να το στείλουν να έχουν και το δικαίωμα να αποφασίσουν το περιεχόμενό του;

Στις διάφορες αποστολές και εκπομπές της NASA προς το Διάστημα, η ανθρωπότητα έχει ήδη επιχειρήσει να παρουσιάσει τον εαυτό της σε οποιονδήποτε ενδεχομένως βρίσκεται εκεί έξω. Έχουμε στείλει φωτογραφίες ζώων, αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων και τοκετού, χαιρετισμούς σε δεκάδες γλώσσες, απεικονίσεις της δομής του DNA, ήχους από τραγούδια φαλαινών, κεραυνούς και ανθρώπινο γέλιο, αλλά και μουσική από τον Μπετόβεν μέχρι τους Beatles. Υπάρχει όμως ένα θεμελιώδες εμπόδιο: πώς επικοινωνείς με μια νοήμονα μορφή ζωής που εξελίχθηκε εντελώς ανεξάρτητα από εμάς;

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη δημιουργία διαστρικών μηνυμάτων είναι να βρεθεί μια μορφή που θα μπορεί να γίνει κατανοητή από έναν πολιτισμό που εξελίχθηκε ανεξάρτητα», εξηγεί ο δρ Ντάγκλας Βάκοχ. «Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εξωγήινοι δεν θα μιλούν αγγλικά, μανδαρινικά ή σουαχίλι».

Ο Βάκοχ είναι ψυχολόγος, αστροβιολόγος και πρόεδρος του METI International, ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού που δεν περιορίζεται στην αναζήτηση σημάτων, αλλά επιχειρεί να στείλει σκόπιμα μηνύματα προς κοντινά άστρα. Τα αρχικά METI σημαίνουν Messaging to Extraterrestrial Intelligence – «Αποστολή Μηνυμάτων προς Εξωγήινη Νοημοσύνη».

Πρόκειται για μια πρακτική που έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις. Ο Στίβεν Χόκινγκ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους της ενεργητικής αποστολής σημάτων στο Διάστημα. Η ανησυχία του ήταν απλή αλλά τρομακτική: ένα τέτοιο μήνυμα θα μπορούσε να αποκαλύψει την παρουσία και τη θέση μας σε έναν τεχνολογικά πολύ πιο προηγμένο και ενδεχομένως εχθρικό πολιτισμό.

Παρά τις προειδοποιήσεις, το 2017 το METI International δημιούργησε ένα μήνυμα βασισμένο στα μαθηματικά και την επιστήμη και το εξέπεμψε προς το άστρο του Λούιτεν, ένα από τα κοντινότερα άστρα που γνωρίζουμε ότι διαθέτουν έναν πλανήτη παρόμοιο με τη Γη στην κατοικήσιμη ζώνη τους. Το μήνυμα σχεδιάστηκε σαν ένα είδος «μαθήματος», ώστε πιθανοί εξωγήινοι παραλήπτες να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν και να κατανοήσουν μουσικές συνθέσεις που μεταδόθηκαν στη συνέχεια. Μέχρι σήμερα, καμία απάντηση δεν έχει φτάσει στη Γη.

Ακόμη όμως και όταν στέλνουμε μηνύματα σε άστρα της σχετικά κοντινής γαλαξιακής μας γειτονιάς, οι αποστάσεις είναι ασύλληπτες. «Το μήνυμά μας προς το άστρο του Λούιτεν, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, θα χρειαστεί περισσότερα από 12 χρόνια για να φτάσει εκεί και μια απάντηση άλλα 12 χρόνια για να επιστρέψει στη Γη», εξηγεί ο Βάκοχ. «Δεν το λες και γρήγορο διάλογο!».

Για τον Βάκοχ, πάντως, ίσως το σημαντικότερο δεν είναι να αποφασίσουμε τι θα πούμε σε έναν εξωγήινο πολιτισμό, αλλά τι δεν πρέπει να του πούμε. «Για παράδειγμα, δεν πρέπει να διατυπώσουμε απειλές. Αν θέλουμε να μας εμπιστευτούν, σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε τα ψέματα. Αλλά αυτό περιλαμβάνει και τα ψέματα διά της παράλειψης;», διερωτάται.

Και εδώ εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον δίλημμα που η ανθρωπότητα έχει ήδη αντιμετωπίσει. Το 1977, τα δύο διαστημόπλοια Voyager της NASA αναχώρησαν μεταφέροντας τον περίφημο Χρυσό Δίσκο (Golden Record), ένα είδος κοσμικής «χρονοκάψουλας» με εικόνες και ήχους που φιλοδοξούσαν να παρουσιάσουν τη ζωή και τον πολιτισμό της Γης σε οποιονδήποτε πιθανό παραλήπτη. Οι δημιουργοί του επέλεξαν κυρίως θετικές εικόνες του πλανήτη και της ανθρωπότητας, αποφεύγοντας αναφορές στον πόλεμο, τη φτώχεια και στις σκοτεινότερες πλευρές της ανθρώπινης ιστορίας.

Αυτή ακριβώς η επιλογή έχει προκαλέσει κριτική. Για ορισμένους, παρουσιάζοντας μόνο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, δεν συστηθήκαμε πραγματικά στους πιθανούς εξωγήινους, αφού τους είπαμε μόνο τη μισή αλήθεια!

Κι αν δεν στείλουν μήνυμα, αλλά έρθουν οι ίδιοι;

Τι θα συνέβαινε, όμως, αν η πρώτη επαφή δεν έμοιαζε με την ανταλλαγή μηνυμάτων σε κοσμικές αποστάσεις, αλλά περισσότερο με το σενάριο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ταινίες του Χόλιγουντ; Αν, δηλαδή, ένας εξωγήινος πολιτισμός έφτανε πραγματικά στη Γη; Οι επιστήμονες θεωρούν μια τέτοια επίσκεψη πολύ λιγότερο πιθανή από τον εντοπισμό ενός αμυδρού σήματος ή μιας άλλης «τεχνοϋπογραφής» από μακρινό πλανήτη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αναρωτηθεί πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ο Άβι Λεμπ παρομοιάζει το σενάριο με το υπέρτατο «ραντεβού στα τυφλά». Και όπως σε κάθε τέτοιο ραντεβού, η εξέλιξή του εξαρτάται κυρίως από το ποιος βρίσκεται απέναντί σου. «Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα ανησυχούσαμε αμέσως θα ήταν η απειλή, το επίπεδο του κινδύνου, γιατί στο τέλος όλα έχουν να κάνουν με την επιβίωση, σωστά; Όταν πηγαίνεις σε ένα ραντεβού στα τυφλά, θέλεις να ξέρεις ότι ο άλλος δεν είναι κατά συρροή δολοφόνος», λέει.

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ δεν περιμένει, πάντως, να ανοίξει η πόρτα ενός διαστημοπλοίου και να εμφανιστούν τα στερεοτυπικά «μικρά πράσινα ανθρωπάκια». Αν έπρεπε να στοιχηματίσει για τη μορφή ενός επισκέπτη από άλλον πολιτισμό, θα επέλεγε κάτι πολύ διαφορετικό: μια μηχανή με τεχνητή νοημοσύνη. «Θα στοιχημάτιζα ότι δεν θα πρόκειται για ένα βιολογικό πλάσμα, αλλά για κάποιο τεχνολογικό σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη. Όταν πραγματοποιείς ένα διαστρικό ταξίδι, χρειάζεσαι ένα σύστημα αυτόνομο, που να διαθέτει τον δικό του εγκέφαλο», εξηγεί.

Το πρόβλημα με τους βιολογικούς οργανισμούς είναι ο χρόνος. Τα διαστρικά ταξίδια μπορεί να απαιτούν τεράστιες χρονικές περιόδους και, σύμφωνα με τον Λεμπ, ένας βιολογικός εγκέφαλος θα ήταν πολύ δυσκολότερο να διατηρηθεί λειτουργικός σε ένα ταξίδι που θα μπορούσε να διαρκέσει χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό θεωρεί πολύ πιο λογικό ένας προηγμένος πολιτισμός να στείλει αυτόνομα ρομπότ εξοπλισμένα με AI.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο έφτανε πράγματι στη Γη, ο Μπιλ Ντάιαμοντ του SETI θεωρεί ότι η ανθρωπότητα θα έπρεπε πάνω απ' όλα να ελπίζει πως οι προθέσεις του θα ήταν ειρηνικές. Ο λόγος είναι απλός: ένας πολιτισμός που έχει καταφέρει να διασχίσει τις αποστάσεις μεταξύ των άστρων θα διέθετε, σχεδόν εξ ορισμού, τεχνολογία ασύγκριτα πιο προηγμένη από τη δική μας.

«Η τεχνολογία τους θα βρίσκεται τόσο πολύ μπροστά από τη δική μας, ώστε θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι εναντίον τους. Δεν διαθέτουμε καμία τεχνολογία την οποία εκείνοι δεν θα έχουν ήδη κατακτήσει», λέει. Γι' αυτό και απευθύνει μια σαφή προειδοποίηση προς κυβερνήσεις και στρατιωτικούς: μην επιχειρήσετε να επιτεθείτε. «Θα γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε θα μπορούσαμε να στείλουμε εναντίον τους για να τους προκαλέσουμε ζημιά. Σας παρακαλώ, μη σπαταλήσετε τον χρόνο και τους πόρους σας προσπαθώντας».

Η πρώτη συζήτηση με έναν εξωγήινο

Αν υποθέσουμε ότι οι επισκέπτες δεν έχουν εχθρικές διαθέσεις, το επόμενο πρόβλημα θα είναι ίσως ακόμη πιο περίπλοκο: πώς μιλάς μαζί τους; Και πριν ακόμη επιχειρηθεί οποιαδήποτε άμεση επαφή, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής απόσταση. Ένας εξωγήινος οργανισμός θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφέρει βιολογικούς παράγοντες εντελώς άγνωστους στη Γη, απέναντι στους οποίους το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα ενδέχεται να μην διαθέτει καμία άμυνα.

Ακόμη και αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, η επικοινωνία δεν θα είναι καθόλου απλή. «Η κατανόηση μιας νοημοσύνης που εξελίχθηκε σε έναν άλλο κόσμο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη», εξηγεί ο Ντάγκλας Βάκοχ. Η ίδια η μορφή επικοινωνίας ενός εξωγήινου είδους θα μπορούσε να έχει καθοριστεί από το περιβάλλον στο οποίο εξελίχθηκε.

Αν, για παράδειγμα, ένας πολιτισμός αναπτύχθηκε στα βάθη ενός ωκεανού, όπου δεν φτάνει το φως του άστρου του, τα μέλη του θα μπορούσαν να επικοινωνούν με φωτεινά σήματα, όπως κάνουν στη Γη ορισμένα κεφαλόποδα που χρησιμοποιούν τη βιοφωταύγεια για να δημιουργούν διαφορετικά μοτίβα πάνω στο σώμα τους. Αντίθετα, σε έναν πλανήτη όπου επικρατεί μόνιμος εκκωφαντικός θόρυβος - εξαιτίας, για παράδειγμα, ακραίων ανέμων ή συνεχών ηφαιστειακών εκρήξεων - η επικοινωνία μέσω ήχου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Ένα νοήμον είδος που θα εξελισσόταν εκεί ίσως βασιζόταν περισσότερο στην οπτική επικοινωνία.

Σε αυτό το σημείο, η φυσική και η αστροβιολογία ενδέχεται να μην αρκούν. Και τότε θα χρειαστούμε επιστήμονες από έναν φαινομενικά απροσδόκητο κλάδο: τους ανθρωπολόγους.

Ο Βάκοχ υποστηρίζει ότι η προσπάθεια κατανόησης ενός εξωγήινου πολιτισμού θα μπορούσε να μοιάζει με τη δουλειά που κάνουν εδώ και γενιές οι ανθρωπολόγοι όταν προσπαθούν να κατανοήσουν έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον δικό τους. «Μέσα από την εμβάθυνση στην καθημερινή ζωή ενός άλλου πολιτισμού, οι ανθρωπολόγοι καταφέρνουν να κατανοήσουν όχι μόνο τι λένε οι άνθρωποι, αλλά και τι θεωρούν σημαντικό», εξηγεί. Αυτοί, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να είναι οι ειδικοί στους οποίους θα στραφεί η ανθρωπότητα αν η πρώτη επαφή είναι κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο.

Στο πολύ πιθανότερο σενάριο, όμως, όπου η πρώτη επαφή θα γίνει μέσω ενός ραδιοσήματος που θα εντοπίσουν οι αστρονόμοι, ίσως χρειαστούμε περισσότερο ανθρωπολόγους και αρχαιολόγους. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα προσπαθούν να ανασυνθέσουν έναν πολιτισμό που μας χωρίζει από αυτόν ένα χάσμα χιλιάδων ετών. Θα προσπαθούν να ανασυνθέσουν έναν εξωγήινο πολιτισμό που βρίσκεται τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας.

Τι θα συμβεί στη Γη αν μάθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι;

Ύστερα από την επιστημονική ανακάλυψη, το επόμενο μεγάλο ερώτημα θα αφορά την ίδια την ανθρωπότητα: πώς θα αντιδράσουν οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι στην είδηση ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν; Οι επιστήμονες προσπαθούν ήδη να συνυπολογίσουν και αυτή την παράμετρο, εφόσον θεωρήσουμε ότι μια πραγματική επαφή με εξωγήινη ζωή θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή.

Μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία – μια στιγμή ταυτόχρονα ταπεινωτική, δέους και φόβου, ανάλογη με εκείνη που προκάλεσε η κοπερνίκεια επανάσταση, όταν η ανθρωπότητα αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι η Γη δεν βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αφορά τη θρησκεία. Ορισμένοι θεωρούν ότι η ανακάλυψη ζωής πέρα από τη Γη θα μπορούσε να προκαλέσει βαθιές ανακατατάξεις στις οργανωμένες θρησκείες και, ενδεχομένως, να οδηγήσει ταυτόχρονα τόσο σε ένα κύμα εντονότερης θρησκευτικότητας όσο και σε αντίθετες τάσεις μηδενισμού.

Ο Άβι Λεμπ θυμάται ότι κάποτε δέχθηκε στο γραφείο του στο Χάρβαρντ μια ομάδα θεολόγων, οι οποίοι τον ρώτησαν πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις η ανακάλυψη εξωγήινων. Η απάντησή του ήταν προσωπική. «Έχω δύο κόρες και όταν γεννήθηκε η δεύτερη, αυτό δεν αφαίρεσε τίποτα από την αγάπη που έχω για την πρώτη», εξηγεί. «Το να θεωρούμε ότι ο Θεός είναι σαν έναν γονέα που δεν μπορεί να φροντίσει δύο ή περισσότερα παιδιά είναι μια πολύ περιορισμένη αντίληψη για τον Θεό», προσθέτει, σημειώνοντας ότι οι συνομιλητές του έδειξαν ικανοποιημένοι από την απάντηση.

Σε ατομικό επίπεδο, οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι θα εμφανιζόταν ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων αντιδράσεων. Άλλοι θα ενθουσιάζονταν, άλλοι θα ήθελαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα, κάποιοι πιθανότατα θα αδιαφορούσαν και άλλοι θα αντιδρούσαν με έντονο φόβο. «Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι», λέει ο δρ Αντρέας Σβαρτς, ερευνητής επικοινωνίας κρίσεων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ιλμενάου στη Γερμανία. «Θα υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη περιέργεια. Θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ενδιαφέρονται καθόλου. Και θα υπάρχουν επίσης άνθρωποι που θα βρίσκονται σε κατάσταση φόβου».

Ο Σβαρτς μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τόσο τη σοβαρή επιστημονική έρευνα του SETI όσο και τις περισσότερο υποθετικές ιστορίες γύρω από UFO, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές πληροφορίες εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν το 3I/ATLAS εισήλθε στο Ηλιακό Σύστημα, μελέτησε τις αντιδράσεις στα social media και διαπίστωσε ότι σημαντικός αριθμός χρηστών εξέφραζε πραγματική ανησυχία για το τι μπορεί να συνέβαινε.

Το πρόβλημα είναι ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων συχνά ευνοούν ακριβώς αυτό το είδος περιεχομένου: τον φόβο, την ανησυχία και τα σενάρια που προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν και τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια πραγματική πρώτη επαφή θα οδηγούσε σε παγκόσμιο πανικό. Ο Σβαρτς θεωρεί ότι ίσως υπερεκτιμούμε την πιθανότητα μιας μαζικής υστερίας, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο όπου ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο θα εμφανιζόταν ξαφνικά στον ουρανό. «Όταν εξετάζουμε κρίσεις και καταστροφές, τις περισσότερες φορές δεν βλέπουμε πανικό», σημειώνει. Και πολλές φορές, προσθέτει, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: οι άνθρωποι δεν αντιδρούν αρκετά έντονα. «Όταν οι άνθρωποι προειδοποιούνται για έναν τυφώνα ή ένα τσουνάμι, πολλοί απλώς παραμένουν στα σπίτια τους».

Προετοιμαζόμαστε για επισκέπτες από τα άστρα;

Πώς θα έπρεπε, άραγε, οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί της ανθρωπότητας να προετοιμαστούν για μια πιθανή επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό; Σήμερα, το μόνο οργανωμένο πλαίσιο που διαθέτουμε είναι τα πρωτόκολλα του SETI, τα οποία αφορούν κυρίως την περίπτωση κατά την οποία η ανθρωπότητα ανιχνεύσει ένα μήνυμα από το Διάστημα. Δεν υπάρχει, όμως, κανένα αντίστοιχο σχέδιο για το ενδεχόμενο μιας πραγματικής επίσκεψης. Δεν υπάρχει «εγχειρίδιο αντιμετώπισης», ούτε λεπτομερής σχεδιασμός για το τι θα συνέβαινε αν ένας εξωγήινος πολιτισμός έφτανε στη Γη.

Αυτό, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, είναι εντυπωσιακό. Οι κυβερνήσεις και οι ερευνητικοί οργανισμοί προετοιμάζονται για λεγόμενα «black swan events» – σπάνια, απρόβλεπτα περιστατικά με τεράστιες συνέπειες. Υπάρχουν σχέδια για πυρηνικό πόλεμο, τρομοκρατικές επιθέσεις, πανδημίες, ηλιακές καταιγίδες και πρόσκρουση αστεροειδών.

«Ως ερευνητής επικοινωνίας κρίσεων, θα έλεγα ότι ναι, θα έπρεπε να έχουμε σχέδια έκτακτης ανάγκης και για τέτοια σενάρια», λέει ο Αντρέας Σβαρτς. «Δεν θα έπρεπε να είναι το σημαντικότερο ζήτημα, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά άλλα προβλήματα, αλλά θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε σενάρια βασισμένα σε δύο κριτήρια: την πιθανότητα και τη σοβαρότητα».

Ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει οδηγίες για τη συνέχεια της λειτουργίας των κυβερνήσεων, την ενημέρωση του κοινού, τη στρατιωτική ετοιμότητα, αλλά και πρακτικά ζητήματα, όπως η μετακίνηση πληθυσμών, η δημιουργία καταφυγίων και τα σχέδια εκκένωσης. Για να είναι όμως αποτελεσματικά αυτά τα σχέδια, ο Σβαρτς υποστηρίζει ότι απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση στην έρευνα, ώστε οι στρατηγικές αντιμετώπισης να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις.

Ο Άβι Λεμπ έχει ήδη επιχειρήσει να κάνει ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά την ανακάλυψη του 3I/ATLAS δημιούργησε μια κλίμακα αξιολόγησης των διαστρικών αντικειμένων, από το μηδέν - όπου πρόκειται απλώς για έναν βράχο ή ένα φυσικό αντικείμενο - έως το δέκα, όπου θα επρόκειτο για τεχνολογικό αντικείμενο που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή απειλή για την ανθρωπότητα. «Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα γεγονότα χαμηλής πιθανότητας αλλά τεράστιων επιπτώσεων», λέει. «Αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι σπάνια, όμως μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά».

Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων. «Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα αντικείμενα, να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και στη συνέχεια να δράσουμε ανάλογα. Αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε προετοιμασμένοι».

Θα μας ενώσουν οι εξωγήινοι ή θα μας διχάσουν;

Ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό πείραμα θα ξεκινούσε μετά την ίδια την ανακάλυψη. Αν η ανθρωπότητα επιβεβαίωνε ότι υπάρχει ένας άλλος νοήμων πολιτισμός στο Σύμπαν, θα μπορούσε άραγε να δει τον εαυτό της για πρώτη φορά ως μία ενιαία παγκόσμια κοινωνία και όχι ως ένα σύνολο ανταγωνιστικών κρατών και πολιτισμών;

Η απάντηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της επαφής.

Από τη μία πλευρά, η παρουσία ενός εξωγήινου πολιτισμού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας καθρέφτης για την ανθρωπότητα. Θα μπορούσε να μας αναγκάσει να αναγνωρίσουμε όσα μοιραζόμαστε μεταξύ μας και να επανεξετάσουμε τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. «Η συνάντηση με μια ριζικά διαφορετική νοημοσύνη θα μας δείξει έναν καθρέφτη, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε τόσο όσα έχουμε κοινά με αυτή τη μορφή ζωής όσο και εκείνα που μας κάνουν μοναδικά ανθρώπους», λέει ο Ντάγκλας Βάκοχ. «Οι προηγμένοι εξωγήινοι μπορεί να είναι πιο ισχυροί από εμάς, μπορεί να είναι σοφότεροι από εμάς, αλλά δεν θα είναι ποτέ περισσότερο άνθρωποι από εμάς».

Υπάρχει όμως και η αντίθετη πιθανότητα. Μια τέτοια ανακάλυψη θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών, καθώς η πρόσβαση σε πληροφορίες από έναν πολιτισμό που βρίσκεται χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια μπροστά τεχνολογικά θα μπορούσε να προσφέρει τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Πηγή: protothema.gr