Πιτσαρία μέσα σε ένα... smart - Ο ιδιοκτήτης βγάζει πάνω από 10.000 τον μήνα

Με τον καιρό, όμως, άρχισε να του λείπει κάτι που οι μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης δεν μπορούσαν να του προσφέρουν, δηλαδή την άμεση επαφή με τους πελάτες και την δυνατότητα να παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις για το φαγητό που σερβίρει.

Έτσι γεννήθηκε το Pizza Pod, μια πιτσαρία που χωράει μέσα σε ένα… Smart. Το πράσινο αυτοκίνητο διαθέτει δύο φούρνους που λειτουργούν με γεννήτρια και μετακινείται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Ο Alvelo προετοιμάζει την ζύμη εκ των προτέρων σε κουζίνα και την αφήνει να ωριμάσει για 72 ώρες.

Από τρούφα και burrata μέχρι γκουάβα με πεπερόνι

Στο μενού υπάρχουν πίτσες διαμέτρου έως 30 εκατοστά, με τιμές από 16 έως 20 δολάρια με τις επιλογές να περιλαμβάνουν κλασικούς συνδυασμούς, όπως πίτσα με τρούφα και μανιτάρια, αγκινάρα με σκόρδο, ζαμπόν με πικάντικο μέλι και burrata, ενώ είναι διαθέσιμες και πιο τολμηρές επιλογές, όπως πίτσα με γκουάβα και πεπερόνι.

Ο στόχος του είναι να κάνει τους πελάτες να απολαύσουν και να αγαπήσουν αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «η μικρότερη πιτσαρία της Νέας Υόρκης»

Το αυτοκίνητο είναι μέρος της επιχείρησης

Κάποιοι πελάτες πλησίασαν αρχικά από περιέργεια όμως στην συνέχεια έγιναν τακτικοί πελάτες, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τον τρόπο που ο Alvelo ετοιμάζει τις πίτσες μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα από την άμεση επαφή με τον κόσμο, του προέκυψαν και νέες παραγγελίες από εταιρείες και εκδηλώσεις, με τον ίδιο να θεωρεί πως η σχέση με όσους αγοράζουν τα προϊόντα του, είναι ένα από τα καλύτερα στοιχεία της δουλειάς του.

Η καθημερινότητα του όμως έχει πολλές απαιτήσεις και τον έχει μάθει να είναι πιο δημιουργικός και να λύνει τα προβλήματά του επιτόπου και γρήγορα, μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς τα καθήκοντά του τον αναγκάζουν να είναι μάγειρας, διανομέας, μηχανικός, λογιστής ή υπεύθυνος social media. Κάποτε, μάλιστα, η γεννήτρια σταμάτησε να λειτουργεί ενώ αρκετές πίτσες βρίσκονταν ήδη στους φούρνους και οι πελάτες περίμεναν, έτσι ο Alvelo χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει για να μπορέσει να ολοκληρώσει την παραγγελία και να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης.

Παρά τις δυσκολίες, λέει ότι πλέον απολαμβάνει ένα κομμάτι του επαγγέλματος που του είχε λείψει στα χρόνια της εταιρικής εστίασης, γιατί μπορεί το Pizza Pod είναι μια μικρή επιχείρηση, αλλά του επιτρέπει να αποφασίζει τι θα μαγειρέψει, πώς θα το παρασκευάσει και πώς θα αντιμετωπίσει τους πελάτες του.

Gazzetta.gr