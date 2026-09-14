Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

Μπροστά στη μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας του, οι συγγενείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του, μετατρέποντας την προσωπική τους απώλεια σε ελπίδα για άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία της λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος, εξαίροντας την ανιδιοτελή τους στάση, ενώ υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Protothema.gr