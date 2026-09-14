Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑνείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του
ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

 14.09.2026 - 14:22
Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

Ένα πολύτιμο δώρο ζωής αποφάσισε να προσφέρει η οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV, Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Μπροστά στη μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας του, οι συγγενείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του, μετατρέποντας την προσωπική τους απώλεια σε ελπίδα για άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία της λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος, εξαίροντας την ανιδιοτελή τους στάση, ενώ υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»
Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)
Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές μέσα μου - Το τελευταίο διάστημα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου
Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»
Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ράγισαν και οι πέτρες - Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη

 14.09.2026 - 14:16
Επόμενο άρθρο

Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του Μαζωνάκη: Σταμάτησε η καρδιά του, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

 14.09.2026 - 14:25
ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

Συνεχίζεται η πυρετώδης προετοιμασία, έτσι ώστε την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

  •  14.09.2026 - 09:29
LIVE - Μαζωνάκης: Έπεσε η αυλαία στη Νίκαια – Το τελευταίο «αντίο» στον «Μαζώ»

LIVE - Μαζωνάκης: Έπεσε η αυλαία στη Νίκαια – Το τελευταίο «αντίο» στον «Μαζώ»

  •  14.09.2026 - 09:55
Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»

  •  14.09.2026 - 11:43
Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)

  •  14.09.2026 - 12:32
Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του Μαζωνάκη: Σταμάτησε η καρδιά του, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του Μαζωνάκη: Σταμάτησε η καρδιά του, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

  •  14.09.2026 - 14:25
Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»

Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»

  •  14.09.2026 - 12:40
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου

  •  14.09.2026 - 12:06
Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

  •  14.09.2026 - 14:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα