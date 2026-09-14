Γιώργος Μαζωνάκης: Προσπάθεια διαγραφής στοιχείων από τον υπολογιστή του ιατρείου - Τι έχει ανακτηθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εισέρχεται σε κρίσιμη φάση. Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται πλέον τα ψηφιακά ίχνη που ανακτήθηκαν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και οι απολογίες των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών δεδομένων από το σύστημα του ιατρείου. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να ανακτήσει καταχωρίσεις και ραντεβού που φέρεται να είχαν διαγραφεί, μεταξύ αυτών και την αρχική εγγραφή που συνδεόταν με την προσέλευση του τραγουδιστή στον χώρο. Τα ψηφιακά ευρήματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένεται να συνεκτιμηθούν από τον ανακριτή με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ιατροδικαστικά στοιχεία και τις επικοινωνίες του κρίσιμου χρονικού διαστήματος.

Οι διαγραμμένες καταχωρίσεις

Οι έρευνες της ΔΕΕ επικεντρώνονται στο πληροφοριακό σύστημα του ιατρείου, από όπου φέρεται να διαγράφηκαν ραντεβού και εγγραφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αρχική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε να έχει διαγραφεί και να έχει αντικατασταθεί από μεταγενέστερη καταχώριση.

Η διαφορά αυτή αποκτά βαρύτητα επειδή οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο έως την ανακοπή του και την κλήση προς το ΕΚΑΒ. Οι ανακολουθίες στις ώρες που εμφανίζονται στις αρχικές καταθέσεις και στα ηλεκτρονικά δεδομένα ήταν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανάμεσα στα στοιχεία που οδήγησαν στη διεύρυνση της έρευνας.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής διερεύνησης εξετάζονται επίσης κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των ευρημάτων που έχουν αναφερθεί δημόσια είναι φωτογραφία του τραγουδιστή μέσα στο ιατρείο, η οποία βρέθηκε στο κινητό μίας εκ των δύο γιατρών και μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο χρονικό στοιχείο.

Σε βάρος των δύο γιατρών που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κατά το κατηγορητήριο, ο τραγουδιστής φέρεται να αφέθηκε αβοήθητος ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του και να επέλθει ο θάνατός του. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή και έχουν δικαίωμα να αντικρούσουν πλήρως την κατηγορία.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και έχει θέσει ζήτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής, πάντως, η επίσημη κατηγορία που έχει ασκηθεί αφορά θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας είναι η ακριβής σειρά των γεγονότων: πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο, τι συνέβη κατά την παραμονή του, πότε επιδεινώθηκε η κατάστασή του, ποιες ενέργειες έγιναν από τους παρόντες και πότε ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η ΔΕΕ επεξεργάζεται μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων και αναμένεται να εξετάσει τυχόν επικοινωνίες των κατηγορουμένων με τρίτα πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτό, οι Αρχές έχουν αναφέρει ότι η άρση τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αποσαφήνιση του χρονικού και των ενεργειών που ακολούθησαν.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν από την ανακοπή και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με την αξιολόγηση των ιατρικών χειρισμών, αλλά δεν έχει απαντηθεί οριστικά.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η νεκροψία-νεκροτομή έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικός προσδιορισμός της αιτίας θανάτου. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμπληρώσουν την ιατροδικαστική εικόνα και να αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Η ανάκτηση δεδομένων από τον υπολογιστή του ιατρείου μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση του κρίσιμου χρονικού κενού, αλλά η πραγματική τους βαρύτητα θα κριθεί από την πλήρη τεχνική, ιατροδικαστική και δικαστική αξιολόγηση.

Πηγή: lifo.gr