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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο Άρσος - Προστατεύθηκαν οινοποιείο και εξοχική κατοικία

 14.09.2026 - 18:52
Έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο Άρσος - Προστατεύθηκαν οινοποιείο και εξοχική κατοικία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα σε περιοχή της κοινότητας Άρσους Λεμεσού.

Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», βρίσκονται στη διαδικασία της πλήρους οριοθέτησης με τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους προωθητές γαιών.

Η πυρκαγιά, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου 3 1/2 εκτάρια.

Σημειώνει ότι κατά τη διαδικασία κατάσβεσης προστατεύθηκαν οινοποιείο και εξοχική κατοικία.

Γράφει, επίσης, ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

«Άξιο αναφοράς είναι η συνδρομή των 21 συναδέλφων από την Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργεία με το Τμήμα Δασών με έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο υποστήριξαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς», επισημαίνει ο κ. Κεττής.

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