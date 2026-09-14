Θάνατος 4χρονου στη Λευκωσία: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του - Όσα κατέδειξε

Σύμφωνα με τα ευρήματα ο θάνατός του επήλθε από βαρύτατη κρανιογεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος, λόγω της πτώσης από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και να έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν εκείνη την ώρα τόσο η 32χρονη μητέρα και ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, όσο και η μόλις ενάμισι έτους αδελφή του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε σχέση με την υπόθεση, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα πενθήμερης κράτησης για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων

Σε βάρος τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν αμελείς πράξεις, πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.