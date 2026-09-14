Δίκη Αββακούμ: «Πολλά ψέματα» και υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στο στόχαστρο της αντεξέτασης

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι, στην προσπάθειά του να αποκρύψει στοιχεία που αφορούν τον ίδιο, έχει καταθέσει αναληθή στοιχεία, κάνοντας λόγο για «πολλά ψέματα» που, όπως υποστήριξε, έχουν λεχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο συνήγορος αναφέρθηκε σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης την οποία, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει ο πάτερ Β. ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο μάρτυρας επιχείρησε να αποκρύψει τη συγκεκριμένη υπόθεση και συνέδεσε το ζήτημα με την αξιοπιστία του.

Ο πάτερ Β. αντέδρασε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατηγορία που αντιμετωπίζει και όχι για διαπιστωμένο γεγονός, ενώ απάντησε ότι τα ζητήματα που τίθενται θα κριθούν από το Δικαστήριο.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι καταγγελίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε βάρος του αποσκοπούν, κατά την άποψή του, στο να καταστεί αναξιόπιστος και να επηρεαστεί η μαρτυρία του.

«Ό,τι έχω να πω θα το δείξει το Δικαστήριο», ανέφερε ο πάτερ Β., προσθέτοντας ότι τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί εναντίον του αποσκοπούν στο να τον καταστήσουν αναξιόπιστο.

Ο κ. Ευσταθίου επέμεινε, ζητώντας από τον μάρτυρα να εξηγήσει τη σχέση των συγκεκριμένων ζητημάτων με την υπόθεση, ενώ επανήλθε σε αναφορές που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Η ευχετήρια κάρτα και η 14χρονη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε σε ευχετήρια κάρτα που, σύμφωνα με την κατάθεση, είχε δοθεί από τον πάτερ Β. σε 14χρονη.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι θυμάται την κάρτα και ανέφερε ότι επρόκειτο για ευχετήρια κάρτα γενεθλίων, στην οποία είχε γραφτεί μια ευχή.

Ο συνήγορος ζήτησε από τον μάρτυρα να εξηγήσει τη σημασία της συγκεκριμένης κάρτας σε σχέση με τα επίδικα γεγονότα, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο το περιεχόμενό της ή οι περιστάσεις υπό τις οποίες δόθηκε συνδέονται με την υπόθεση.

Ο πάτερ Β. απάντησε ότι αντιμετωπίζει υποθέσεις και ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί θα πρέπει να κριθούν στο πλαίσιο των διαδικασιών που βρίσκονται ενώπιον των Δικαστηρίων.

Τα έγγραφα, οι υπογραφές και ο Μ.Π.

Προηγουμένως, ο κ. Ευσταθίου είχε εξετάσει τον μάρτυρα σχετικά με έγγραφα που του είχαν παρουσιαστεί κατά τη λήψη της κατάθεσής του από την Αστυνομία.

Ο πάτερ Β. επιβεβαίωσε ότι του είχε παρουσιαστεί μικρό χειρόγραφο χαρτί, στο οποίο αναγνώρισε ως δική του την υπογραφή «ο Ιερ. Βαρ.».

Επίσης, σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο μάρτυρας είχε αναγνωρίσει σε φύλλο Α4 δύο υπογραφές ως δικές του, ενώ άλλες υπογραφές αποδόθηκαν στον Μ.Π.

Ερωτηθείς ποιος είναι ο Μ.Π., ο μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν «ένα παιδί» που βοηθούσε στη Μονή μαζί με τη μητέρα του.

Ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε στη συνέχεια στη Γ.Π., ηλικίας 14 ετών, η οποία, σύμφωνα με όσα τέθηκαν, παρέδωσε έγγραφα στην Αστυνομία. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την αδελφή του Μ.Π.

Όπως εξήγησε, ο Μ.Π. και η αδελφή του βρίσκονταν το προηγούμενο καλοκαίρι καθημερινά στο μοναστήρι, στο εργαστήρι και σε άλλες δραστηριότητες, όπου βοηθούσαν εθελοντικά.

Ο συνήγορος ρώτησε τον μάρτυρα γιατί η Γ.Π. παρέδωσε τα συγκεκριμένα έγγραφα στον αστυνομικό.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι, μετά την καταγγελία που είχε γίνει και καθώς η οικογένεια γνώριζε ότι υπήρχε ζήτημα πλαστογραφίας, ήταν δυνατό να ζητηθούν δείγματα της υπογραφής του Μ.Π.

Ο κ. Ευσταθίου αμφισβήτησε τη λογική και τη συνάφεια της συγκεκριμένης εξήγησης, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα έγγραφα και οι υπογραφές.

Η Μονή ή ο Νεκτάριος;

Μεγάλο μέρος της σημερινής αντεξέτασης αφορούσε, εξάλλου, τις αναφορές του πάτερ Β. στη «Μονή» και στον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο.

Ο κ. Ευσταθίου ζήτησε από τον μάρτυρα να διευκρινίσει εάν, όταν αναφέρεται σε έξοδα που έγιναν για τον ίδιο, εννοεί προσωπικές δαπάνες του Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου ή δαπάνες της Μονής.

Ο μάρτυρας αρχικά ανέφερε ότι πιθανότερα επρόκειτο για τον πατέρα Νεκτάριο, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι τα είδη που αγοράζονταν δεν αποτελούσαν προσωπικά δώρα, αλλά αναγκαία είδη για έναν μοναχό ή διάκονο, τα οποία η Μονή ήταν υποχρεωμένη να προμηθεύεται.

Ο κ. Ευσταθίου επέμεινε ότι, από τη στιγμή που τα έξοδα γίνονταν από τον Νεκτάριο και ο μάρτυρας επωφελείτο προσωπικά, επρόκειτο για δαπάνες ή «δώρα» του Νεκταρίου προς τον ίδιο.

Ο πάτερ Β. διαφώνησε με αυτή την προσέγγιση, εξηγώντας ότι ο Ηγούμενος λειτουργούσε ως το πρόσωπο μέσω του οποίου γίνονταν οι αγορές για λογαριασμό της Μονής.

«Όταν λέω “η Μονή” σημαίνει Νεκτάριος», εξήγησε ο μάρτυρας, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος απευθυνόταν στον Ηγούμενο επειδή αυτός χειριζόταν τα χρήματα της Μονής.

Σε άλλο σημείο, ο μάρτυρας ανέφερε ότι, εάν χρειαζόταν κάτι, απευθυνόταν σε εκείνον «που είχε τα λεφτά», δηλαδή στον πατέρα Νεκτάριο, αλλά διευκρίνισε ότι τα χρήματα ήταν της Μονής.

Ο κ. Ευσταθίου επέμεινε ότι η Μονή δεν είναι ο πατέρας Νεκτάριος και ζήτησε από τον μάρτυρα να διαχωρίσει τα δύο.

Ο πάτερ Β. απάντησε ότι η Μονή αποτελεί το σύνολο και ότι ο Νεκτάριος, ως Ηγούμενος, ήταν το πρόσωπο που διαχειριζόταν πρακτικά τα χρήματά της.

Τα άμφια και τα ζωστικά

Η αντεξέταση επεκτάθηκε και σε αναφορές του μάρτυρα για εκκλησιαστικά είδη που είχαν αγοραστεί για τον ίδιο, μεταξύ των οποίων τρία καινούργια ζωστικά, καλυμμαύχι και κουκούλιο, καθώς και παπούτσια, ρούχα και άμφια.

Ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα είδη είχαν αγοραστεί για τον μάρτυρα και τον ρώτησε γιατί θα έπρεπε να τα αγοράσει ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος για τον ίδιο.

Ο πάτερ Β. απάντησε ότι πρόκειται για εκκλησιαστικά είδη τα οποία ήταν αναγκαία για την υπηρεσία του στη Μονή και ότι, πρακτικά, η αγορά γινόταν από τον Νεκτάριο με χρήματα της Μονής.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι αρκετά από τα άμφια που χρησιμοποιούσε δεν είχαν αγοραστεί ειδικά για τον ίδιο, αλλά υπήρχαν στη Μονή από προηγούμενα χρόνια και είχαν χρησιμοποιηθεί από άλλους πατέρες.

Όπως είπε, είχε χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, άμφια άλλου πατρός που υπήρχαν στη Μονή για περίπου 20 χρόνια, καθώς και άμφια που είχαν χρησιμοποιηθεί από άλλους διακόνους.

Η οικονομική διαχείριση της Μονής

Ο κ. Ευσταθίου επανήλθε αρκετές φορές στο ζήτημα του ποιος χειριζόταν τα χρήματα της Μονής και ποιος πραγματοποιούσε τις αγορές.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι, μολονότι στις καταθέσεις του χρησιμοποιούσε τον όρο «Νεκτάριος», στην πράξη εννοούσε τη Μονή, καθώς ο Ηγούμενος ήταν το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονταν οι μοναχοί για τις ανάγκες τους και ο οποίος διαχειριζόταν τα χρήματα.

Ο συνήγορος, ωστόσο, επέμεινε στον διαχωρισμό μεταξύ της Μονής ως νομικής ή εκκλησιαστικής οντότητας και του φυσικού προσώπου του Ηγουμένου, θέτοντας στον μάρτυρα ερωτήματα για το ποιος πραγματικά έκανε τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Η διαδικασία διακόπηκε με τον κ. Ευσταθίου να αναφέρει ότι θα επανέλθει σε συγκεκριμένο κεφάλαιο της υπόθεσης την Τετάρτη, καθώς, όπως είπε, χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στις 10:00.