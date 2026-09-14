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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε: Αλλάζει για τα καλά ο καιρός - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και... χαλάζι

 14.09.2026 - 16:17
Ετοιμαστείτε: Αλλάζει για τα καλά ο καιρός - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και... χαλάζι

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τις συνθήκες να γίνονται πιο άστατες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη ενώ στα ανατολικά παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα νότια.

Την Πέμπτη, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Το βράδυ της Πέμπτης ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές περιοχές, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση και την Παρασκευή περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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