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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΣΕΜ: Καλεί τους μαθητές σε αποχή από τα μαθήματα την Τετάρτη

 14.09.2026 - 16:00
ΠΣΕΜ: Καλεί τους μαθητές σε αποχή από τα μαθήματα την Τετάρτη

Σε αποχή από τα μαθήματα την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, κατά την 4η διδακτική περίοδο, την ίδια ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες η ΠΣΕΜ, ζητώντας ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία, ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία, μείωση της ύλης, σεβασμό στη μαθητική φωνή και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα της.

«Έχει περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα από το άνοιγμα των σχολείων και, δυστυχώς, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Οι κυβερνώντες συνεχίζουν να υπόσχονται και να ανατρέπουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα. Η Υπουργός Παιδείας είχε δεσμευτεί ότι η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα ολοκληρωνόταν μέχρι το τέλος του 2026. Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε σε νέο χρονοδιάγραμμα, μεταφέροντας την ολοκλήρωση στο τέλος της θητείας της Κυβέρνησης, δηλαδή στο 2028», αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η ΠΣΕΜ.

Σημειώνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, προσθέτοντας ότι οι ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στις τάξεις τους δεν είναι πολυτέλεια.

Η ΠΣΕΜ αναφέρει, παράλληλα, ότι παρά τις εγκυκλίους και τις κατακτήσεις των μαθητών για καλοκαιρινή ενδυμασία, αρκετές διευθύνσεις εξακολουθούν να απαγορεύουν το κοντό παντελόνι.

«Η επιστολή της ΠΣΕΜ για τη σχετική εγκύκλιο παραμένει αναπάντητη από το Υπουργείο», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει, «οι υποδομές αρκετών σχολείων εξακολουθούν να κρίνονται επικίνδυνες, ενώ η τεράστια ύλη έχει ήδη μετατρέψει τη σχολική χρονιά σε μαραθώνιο κάλυψής της μέχρι τις εξετάσεις, παρά τις δεσμεύσεις για μείωσή της».

«Η απαξιωτική στάση του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας πως όλα κυλούν ομαλά στα σχολεία, και πως δεν υπάρχουν προβλήματα, προκαλεί αγανάκτηση», προσθέτει.

Σημειώνει ότι οι μαθητές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους ούτε να ανεχτούν την απαξίωση της μαθητικής κοινότητας.

«Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει επιτέλους να ακούσει τη φωνή μας. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από όσα δικαιούμαστε. Ζητάμε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε το μέλλον μας και δεν κάνουμε πίσω», καταλήγει η ΠΣΕΜ, στην ανακοίνωση της.

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