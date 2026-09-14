ΑΚΕΛ: Η συγκάλυψη του «κατασκοπευτικού βαν» εξευτελίζει το κράτος δικαίου

Σημειώνει πως, «τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή και ενώπιον Δικαστηρίου καταδεικνύουν τη δράση ενός συστήματος με δυνατότητες μαζικών παρακολουθήσεων και παράνομων υποκλοπών. Καταδεικνύουν επίσης ότι Αρχές, αξιωματούχοι και ενδεχόμενα και πολιτικά πρόσωπα γνώριζαν για παράνομες παρακολουθήσεις που συνδέονταν με τις συγκεκριμένες εταιρείες και ότι στις δραστηριότητες εμπλέκονταν κρατικές υπηρεσίες αλλά και πολιτικά συνδεδεμένα πρόσωπα».

«Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε την ποινική δίωξη των πρωταγωνιστών, επικαλούμενη το «δημόσιο συμφέρον» ενώ με σημερινή ανακοίνωσή της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει ότι η ίδια η Νομική Υπηρεσία της έκλεισε την πόρτα για περαιτέρω διερεύνηση. Με δύο λόγια, όσοι είχαν το καθήκον και την υποχρέωση να προστατέψουν το κράτος δικαίου έγιναν πρωταγωνιστές στην κατρακύλα του, σφραγίζοντας μια μόνιμη στάση συγκάλυψης και παρεμπόδισης ερευνών όπως έγινε σε σειρά περιπτώσεων στο παρελθόν», προσθέτει.

«Την ίδια ώρα, το πόρισμα του ειδικού ερευνητή για το σκάνδαλο παραμένει κλειδωμένο στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας, παρά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσιοποίησή του», τονίζει.

Συμπληρώνει ότι, «όλα αυτά παρά το γεγονός ότι για την ίδια υπόθεση, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, με παρόμοια αδικήματα στην Ελλάδα επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης».

«Το ΑΚΕΛ απαιτεί ν’ ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα Στεφάνου και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές», αναφέρει.

«Ούτε το «δημόσιο συμφέρον» ούτε η βολική σιωπή μπορούν να αποτελούν άλλοθι για τη συγκάλυψη μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης», καταλήγει.