Μαζωνάκης: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους δύο γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πειστήρια που συγκεντρώνει η ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Οι δύο γιατροί είχαν προσέλθει στην Ευελπίδων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή, ενώ ήδη από νωρίτερα η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση βρισκόταν υπό εξέταση, καθώς ο ανακριτής ανέμενε τα νέα ψηφιακά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έβγαλε alert, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

Εν τω μεταξύ, ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και την κλήση προς το ΕΚΑΒ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα ψηφιακά δεδομένα του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου επιτρέπουν στις Αρχές να ανασυνθέσουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια όσα συνέβησαν το κρίσιμο απόγευμα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του protothema.gr, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37.

Στις 15:22 καταγράφεται το πρώτο alert και, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που εξετάζονται, στο σημείο εκείνο φαίνεται να σταματά η θεραπεία. Ακολουθούν και άλλες προειδοποιήσεις από το μηχάνημα: μία στις 15:23 και στη συνέχεια δύο ακόμη alerts στις 15:45.

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ, ωστόσο, καταγράφεται στις 16:11.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό ερώτημα της έρευνας μετατοπίζεται πλέον στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο από τις 15:22, όταν εμφανίζεται η πρώτη ένδειξη συναγερμού, έως τις 16:11, όταν ζητήθηκε τελικά η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο χρονικό

Η ακολουθία των γεγονότων που προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα έχει ως εξής:

14:37: Ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

15:22: Το μηχάνημα καταγράφει το πρώτο alert. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο φαίνεται ότι διακόπτεται η θεραπεία.

15:23: Καταγράφεται νέο alert.

15:45: Το μηχάνημα δίνει δύο ακόμη προειδοποιήσεις.

16:11: Γίνεται η κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Αυτό σημαίνει ότι από το πρώτο alert μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά.

Το διάστημα αυτό θεωρείται πλέον ένα από τα κρισιμότερα σημεία της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι σήμαιναν οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, τι εικόνα παρουσίαζε εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής, ποιες ενέργειες έγιναν από τους παριστάμενους και γιατί δεν ζητήθηκε νωρίτερα βοήθεια.

Κατά τις πληροφορίες που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, η κλήση για επείγουσα ιατρική συνδρομή θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από την εμφάνιση του πρώτου alert στις 15:22. Αυτό ακριβώς το σημείο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο αντικείμενο της ανακριτικής διερεύνησης.

Το μηχάνημα κατέγραψε την κρίσιμη στιγμή

Η νέα διάσταση στην υπόθεση προέκυψε όταν οι Αρχές άρχισαν να αναλύουν τα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο ίδιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr, στον εξοπλισμό έχει καταγραφεί ακόμη και η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία αρκετή ώρα νωρίτερα.

Η έρευνα αποκάλυψε, πάντως, ότι υπάρχει απόκλιση περίπου μισής ώρας μεταξύ της εσωτερικής ώρας που εμφάνιζε το μηχάνημα και της πραγματικής ώρας. Για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αντιστοίχιση των χρονικών καταγραφών ώστε να προσδιορίσουν τις πραγματικές ώρες των γεγονότων.

Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει ότι η πραγματική έναρξη της λειτουργίας ήταν στις 14:37, παρά το γεγονός ότι σε φωτογραφικό υλικό η ένδειξη του μηχανήματος εμφάνιζε διαφορετική ώρα.







Τι σήμαιναν τα alerts

Το βάρος της έρευνας πέφτει τώρα στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος. Οι Αρχές εξετάζουν το είδος και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ενδείξεων, προκειμένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς ανίχνευσε το μηχάνημα και πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση που αποτυπωνόταν εκείνη τη στιγμή.



Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς ότι υπήρξαν ειδοποιήσεις, αλλά πώς αντέδρασαν οι γιατροί σε αυτές και τι συνέβη στα λεπτά που ακολούθησαν.



Το protothema.gr είχε ήδη αποκαλύψει ότι οι συναγερμοί του μηχανήματος είχαν ενεργοποιηθεί επανειλημμένα, δίνοντας ενδείξεις ότι υπήρχε πρόβλημα με τον ασθενή, ενώ στο ιατρείο βρισκόταν και ο δεύτερος γιατρός.





Η φωτογραφία στις 14:45

Ένα ακόμη στοιχείο που εντάσσεται πλέον στο χρονικό είναι η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της Ιωάννας Γάκα. Σύμφωνα με το protothema.gr, η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί περίπου στις 14:45, δηλαδή λίγα λεπτά μετά την πραγματική έναρξη της θεραπείας στις 14:37, και απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.



Η εκτίμηση που εξετάζεται είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε για διαφημιστικούς σκοπούς του ιατρείου. Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει ακόμη ένα χρονικό σημείο αναφοράς: ο τραγουδιστής βρισκόταν πάνω στο μηχάνημα λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα