Ξέσπασε πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού - Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα - Δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης οι άνεμοι

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς υπαίθρου της Λεμεσού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και τρεις εκμισθωμένοι προωθητές γαιών.

Για υποστήριξη κλήθηκε και το Τμήμα Δασών, ενώ ενεργοποιήθηκαν επίσης η Υπηρεσία Θήρας και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από τη Λεμεσό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και διαδικασία ανάκλησης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών στην πόλη της Λεμεσού.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση, ανάλογα με την πορεία του μετώπου.