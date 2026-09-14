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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διάσταση στην υπόθεση: Κύπρια 35 ετών νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που βρισκόταν ο Μαζωνάκης

 14.09.2026 - 19:42
Νέα διάσταση στην υπόθεση: Κύπρια 35 ετών νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που βρισκόταν ο Μαζωνάκης

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει η μαρτυρία του νεφρολόγου Χρήστου Ιατρού στην ΕΡΤ, ο οποίος αποκάλυψε ότι 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο είχε νοσηλευτεί στο Υγεία μετά από σειρά συνεδριών πλασμαφαίρεσης στο ίδιο ιατρείο του Κολωνακίου.

Όπως ανέφερε, είχε πληροφορηθεί για το συγκεκριμένο κέντρο περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, όταν κλήθηκε να εξετάσει την ασθενή.

«Η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής με κάλεσε να δω μια ασθενή η οποία είχε κάνει πλασμαφαίρεση», είπε ο κ. Ιατρού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για μια 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο, η οποία είχε υποβληθεί σε πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης.

«Ήταν 35 ετών και ερχόταν από την Κύπρο. Είχε κάνει πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα του είπε ο πατέρας της, είχαν καταβληθεί «δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

Ο κ. Ιατρού εξήγησε ακόμη τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια παλιά μέθοδος», σημείωσε, εξηγώντας ότι εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τον διαχωρισμό των συστατικών του αίματος.

Σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση, ανέφερε: «Παίρνουμε το πλάσμα από τον ασθενή και το περνάμε από ένα μηχάνημα ή από μια φυγόκεντρο» και στη συνέχεια η ποσότητα του πλάσματος που αφαιρείται αντικαθίσταται με άλλο πλάσμα ή άλλο υγρό. Τόνισε ακόμη ότι «Δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αφορά συγκεκριμένα νοσήματα και εφαρμόζεται βάσει σαφών ιατρικών οδηγιών.

«Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

«Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, σημείωσε.

Ο κ. Ιατρού στάθηκε ιδιαίτερα και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να γινόταν σε απλό ιατρείο. «Η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και οργανωμένη ομάδα, ενώ μπορεί να πραγματοποιείται και σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αρκεί να υπάρχει απλώς ένα εγκεκριμένο μηχάνημα. Όπως είπε, πρέπει το μηχάνημα «να βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο», να υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένος χειριστής και, κυρίως, η απαιτούμενη ιατρική παρουσία.

ertnews.gr

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